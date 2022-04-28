С 28 апреля практический экзамен на вождения будет принимать межведомственная комиссия. В ее состав вошли полицейские, представители автошкол и сотрудники спецЦОНа. Об этом сообщили в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области.

- В связи с неисправностью оборудования на автодроме специализированного ЦОНа Костанайской области принято решение практический экзамен принимать комиссионно, - сообщили в костанайском филиале госкорпорации. - На категории А, В, С, С1, Д будут приниматься на автодроме, на категорию СЕ (прицеп) - в городском режиме. Экзамен будет проводиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

Кроме того, принято решение допускать для сдачи пробного практического экзамена на территорию автодрома транспортные средства автошкол с инспекторами.