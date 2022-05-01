Похоже, что президент страны Касымжомарт Токаев берет власть в свои руки. Он перестал оглядываться на Елбасы и советоваться с ним. Иначе как объяснить последние действия президента?

Я имею в виду его требования о децентрализации власти, демонополизации экономики и возврате капиталов из-за рубежа. Ведь все перечисленное - есть результат деятельности Назарбаева.

Вспомним авантюрные ситуации при нем: роспуск Верховного Совета (самороспуск - это миф), ни один парламент не доработал до конституционного срока, ни одно правительство не ушло спокойно и т. д. Источником всех этих потрясений являлся один человек.

Мне кажется, что децентрализацию власти надо начать с возвращения к Конституции 1993 года. И тогда все станет на свои места. Исчезнет само понятие Елбасы, а соответственно и все льготы. Меня возмущает, почему Назарбаева и членов его семьи нельзя привлечь к уголовной ответственности, почему все их активы неприкосновенны? Получается, что уже тогда Нурсултан Абишевич прекрасно понимал, что он выходит за рамки действующего законодательства, потому и подстраховался?

То же и в области экономики. Возьмем миф о так называемом экономическом чуде при Назарбаеве. На самом деле экономика страны развивалась только за счет недр. Или «Стратегия-2030» Нам пытаются втолковать, что к 2030 году цель будет достигнута и общество будет «благоденствовать». Не верю. К этому времени, скорее всего, недра будут исчерпаны и вопрос, как жить дальше, встанет во весь рост.

Наша страна огромна и богата. Вот только хозяев этого богатства очень мало. Это хозяева страны, которым раздал ее Нурсултан Назарбаев. При нем определяющей основой функционирования государственного строя Казахстана стал фактор личности президента. В результате этого можно с уверенностью говорить, что при Назарбаеве стала очевидна почти полная «семейнизация» механизма управления страной как в экономическом, так и в политическом сегментах. Таким образом при демонополизации экономики, которая предусматривает возврат части активов в собственность государства, опять же надо начинать с семьи Елбасы.

«Во всех делах своих помни о конце», - это из Библии. Елбасы был творцом собственного культа и своим первым поклонником. Однако его слава истекла за несколько январских дней2022 года. Авторитет, нажитый десятилетиями, рухнул. Лишний раз убеждаешься, что власть «то вознесет высоко, то в бездну бросит без следа». Известно, что царская корона - смертельно опасное украшение.

Как бы не было печально признавать, но и третье требование Токаева, о возврате капиталов, начинать можно опять же с семьи Назарбаева. Вспомним Панамский скандал, в результате которого стало известно о миллиардах в офшорах, принадлежащих Дариге Назарбаевой. Да и ее лондонские дворцы тоже о многом говорят.

Очень хочется надеяться, что начинания президента будут воплощены в жизнь, а не останутся только на словах, как было в течение 30-ти лет. Кстати, Токаев от децентрализации власти ничего не потеряет, реальная власть у него никак не уменьшится. Наши депутаты четко понимают, кто, зачем и за что их туда посадил. Сам парламент можно переименовать в протокольный отдел правительства (считай президента). Думаю, если депутатам объяснить, что в их работе ничего не изменится, а зарплата сохранится, то они с удовольствием на это согласятся.

Но пока нам остается только ждать.