Встречи Архимеда Мухамбетова с населением пройдут в Костанае, Рудном и Аркалыке, а также в Денисовском, Камыстинском, Костанайском, Беимбета Майлина, Амангельдинском, Джангельдинском районах.

Фото из архива "НГ"

Даты и время встреч пресс-служба акима области обещает сообщить позже. Но задать вопросы и отправить предложения акиму можно уже сейчас.

Сделать это можно с помощью Telegram и WhatsApp-чатов по номеру 8-775-683-16-94 (оператор связи Kcell), а также через аккаунт страницы акима области в Instagram @arkhimed_mukhambetov с хештегом #вопросы_на_встречу_акима.