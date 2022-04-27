В трех городах и шести районах аким Костанайской области встретится с населением в мае. Как задать ему вопрос?
27 апреля 2022, 17:55 | Государство
Встречи Архимеда Мухамбетова с населением пройдут в Костанае, Рудном и Аркалыке, а также в Денисовском, Камыстинском, Костанайском, Беимбета Майлина, Амангельдинском, Джангельдинском районах.
Фото из архива "НГ"
Даты и время встреч пресс-служба акима области обещает сообщить позже. Но задать вопросы и отправить предложения акиму можно уже сейчас.
Сделать это можно с помощью Telegram и WhatsApp-чатов по номеру 8-775-683-16-94 (оператор связи Kcell), а также через аккаунт страницы акима области в Instagram @arkhimed_mukhambetov с хештегом #вопросы_на_встречу_акима.
Последние новости
27.04.22 17:26 Тепло, ветрено, местами дожди - Какими будут последние дни апреля в Костанайской области
27.04.22 16:44 БК «Тобол» проиграл действующему чемпиону во втором матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана
27.04.22 16:08 Блогеров будут привлекать к уголовной ответственности - Кошанов о новом законопроекте
27.04.22 14:14 Стафилококк в салате и на руках - Итоги проверки по факту отравления студентов в рудненском колледже сообщили в ДСЭК Костанайской области
27.04.22 13:22 Брал ли казахстанец взятки, можно будет узнать через eGov
27.04.22 13:11 ФК «Тобол» упустил победу в центральном матче тура с нереализованным пенальти, продлив свою безвыигрышную серию до 4-х матчей
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.