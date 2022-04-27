По прогнозам синоптиков, в четверг, 28 апреля, на территории области осадков не ожидается. В пятницу и субботу, 29-30 апреля, на северо-западе области прогнозируются дожди с грозами. В Костанае в ближайшие три дня будет переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Ночью в четверг, по области будет от 8-13 градусов, на востоке 5 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - День будет очень тёплым +22...+27°С. В ночь на пятницу ожидается +8...+13°С, на северо-востоке +3°С. В дневное время на большей части территории термометры покажут от 20 до 23 тепла. В субботу ночью прогнозируем 5-10°С. Днем столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов выше нуля, на севере области будет прохладнее - 17 градусов тепла.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 10-12°С, днём 25-27°С. В пятницу: ночью 11-13 , днём 22-24°С. В субботу: ночью 6-8 °С днём 20-22°С.

В четверг и пятницу ожидается юго-западный ветер, в субботу - северо-восточный. Скорость ветра в ближайшие трое суток составит 9-14 м/с по ночам и до 15-20 м/с в дневное время. Отдельные порывы будут достигать скорости 23 м/с.