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Где будут отключать электроэнергию на этой и следующей неделях в Костанае

27 апреля 2022, 19:47 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской горэлектросети по техническому обслуживанию подстанций и на высоковольтных линиях предоставили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

Иллюстративное фото pixabay.com

С 28 апреля по 6 мая работы пройдут в четырех районах областного центра, что вызовет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 25 апреля по 6 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Назарбаева 55-57,
  • ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3,
  • ул. Касымханова 122-161,
  • ул. Пролетарская 48-70,
  • пр. Абая 205-233.

ТП-СпецАвтоБаза (ремонтные работы на ВЛ-10 кВ )

28 апреля 10:00 до 18:00

  • ресторан «Султан»,
  • кафе «Забава»,
  • дачи «Юбилейные»,
  •  ИП Василюк,
  • ИП Бекешева,
  • ИП Назаров,
  • ИП Абдрахманова,
  •  ИП Абдулаев,
  • ТОО «Сервис-Пласт»,
  • ТОО «Агрофуд»,
  • ТОО «Виксом»,
  • АЗС «Эталон № 7»,
  • Вираж.

ТП-605 (техническое обслуживание подстанции)

29 апреля 10:00 до 14:00

  • Художественная школа,
  • баня «Дарай»,
  • автостоянка,
  • кафе «Автожастар»,
  •  ИП Сейткалиев.

Спальный сектор:

  • ул. Арыстанбекова 3/10.

Частный сектор:

  • ул. Арыстанбекова 5-26, 8а,9а,11а,16а,19а, 5/1,5/4,5/5,5/7,17/1,19/2,11/1,15/2.

ТП-45 ( техническое обслуживание подстанции)

29 апреля 10:00 до 18:00

  • школа № 18,
  • детский сад «Болашак»,
  • магазин «Элита»,
  • «Мясная лавка»,
  • «Жоламан».

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 30 б, ул. Алтынсарина 1/1.