Уточненный план работ Костанайской горэлектросети по техническому обслуживанию подстанций и на высоковольтных линиях предоставили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

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С 28 апреля по 6 мая работы пройдут в четырех районах областного центра, что вызовет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 25 апреля по 6 мая 10:00 до 18:00

Частный сектор:

пр. Назарбаева 55-57,

ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3,

ул. Касымханова 122-161,

ул. Пролетарская 48-70,

пр. Абая 205-233.

ТП-СпецАвтоБаза (ремонтные работы на ВЛ-10 кВ )

28 апреля 10:00 до 18:00

ресторан «Султан»,

кафе «Забава»,

дачи «Юбилейные»,

ИП Василюк,

ИП Бекешева,

ИП Назаров,

ИП Абдрахманова,

ИП Абдулаев,

ТОО «Сервис-Пласт»,

ТОО «Агрофуд»,

ТОО «Виксом»,

АЗС «Эталон № 7»,

Вираж.

ТП-605 (техническое обслуживание подстанции)

29 апреля 10:00 до 14:00

Художественная школа,

баня «Дарай»,

автостоянка,

кафе «Автожастар»,

ИП Сейткалиев.

Спальный сектор:

ул. Арыстанбекова 3/10.

Частный сектор:

ул. Арыстанбекова 5-26, 8а,9а,11а,16а,19а, 5/1,5/4,5/5,5/7,17/1,19/2,11/1,15/2.

ТП-45 ( техническое обслуживание подстанции)

29 апреля 10:00 до 18:00

школа № 18,

детский сад «Болашак»,

магазин «Элита»,

«Мясная лавка»,

«Жоламан».

Спальный сектор: