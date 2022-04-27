Где будут отключать электроэнергию на этой и следующей неделях в Костанае
27 апреля 2022, 19:47 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской горэлектросети по техническому обслуживанию подстанций и на высоковольтных линиях предоставили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».
Иллюстративное фото pixabay.com
С 28 апреля по 6 мая работы пройдут в четырех районах областного центра, что вызовет отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 25 апреля по 6 мая 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Назарбаева 55-57,
- ул. 5 Апреля 138-173, 156/2-156/10,158/1-158/3,
- ул. Касымханова 122-161,
- ул. Пролетарская 48-70,
- пр. Абая 205-233.
ТП-СпецАвтоБаза (ремонтные работы на ВЛ-10 кВ )
28 апреля 10:00 до 18:00
- ресторан «Султан»,
- кафе «Забава»,
- дачи «Юбилейные»,
- ИП Василюк,
- ИП Бекешева,
- ИП Назаров,
- ИП Абдрахманова,
- ИП Абдулаев,
- ТОО «Сервис-Пласт»,
- ТОО «Агрофуд»,
- ТОО «Виксом»,
- АЗС «Эталон № 7»,
- Вираж.
ТП-605 (техническое обслуживание подстанции)
29 апреля 10:00 до 14:00
- Художественная школа,
- баня «Дарай»,
- автостоянка,
- кафе «Автожастар»,
- ИП Сейткалиев.
Спальный сектор:
- ул. Арыстанбекова 3/10.
Частный сектор:
- ул. Арыстанбекова 5-26, 8а,9а,11а,16а,19а, 5/1,5/4,5/5,5/7,17/1,19/2,11/1,15/2.
ТП-45 ( техническое обслуживание подстанции)
29 апреля 10:00 до 18:00
- школа № 18,
- детский сад «Болашак»,
- магазин «Элита»,
- «Мясная лавка»,
- «Жоламан».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 30 б, ул. Алтынсарина 1/1.
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