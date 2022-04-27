В полуфинальной серии чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между столичным клубом «Астана» и костанайским «Тоболом» прошел второй матч, который также состоялся в Нур-Султане на площадке велотрека «Сарыарка».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов провел на площадке ровно 33 минуты / Фото nbf.kz

Одержав победу в первой игре (95:69), фаворит этого противостояния БК «Астана» в начале второго поединка попал в роль догоняющего. Благодаря трем точным двухочковым броскам лучшего бомбардира регулярного чемпионата Антона Быкова «Тобол» повел в счете, который стал равным лишь в середине первой четверти - 11:11. В оставшиеся пять минут баскетболисты столичного клуба вышли вперед и стали наращивать свое преимущество, доведя его до 11 очков к окончанию игрового отрезка - 28:17.

В таком же ключе «Астана» повела борьбу и во второй четверти, нарастив к большому перерыву свой отрыв в счете до 26 очков - 56:30.

Костанайский клуб в равной борьбе с действующим чемпионом провел третью десятиминутку, одержав в ней хоть и минимальную, но победу - 22:21, вторую кстати в этом сезоне в четверти в поединках с «Астаной». Однако перед заключительным игровым отрезком отставание было все равно солидным и составляло 25 очков - 77:52.

Четвертая четверть получилась самой менее результативной в этом матче, и прежде всего из-за того, что «Тоболу» удалось набрать в ней всего 8 очков. При этом «Астана» довела счет до трехзначного - 101:60.

Павел Ильин стал третьим по результативности в «Тоболе» во втором полуфинальном поединке с «Астаной» / Фото nbf.kz

Самым результативным в «Тоболе» в этой игре стал ее капитан Шаим Куанов, набравший 19 очков. А Антон Быков записал в свой актив очередной дабл-дабл - 16 очков и 10 подборов. Павел Ильин набрал 10 очков. Таким образом, эта тройка игроков принесла в копилку костанайского клуба три четверти всех набранных очков, на счету Максима Воейкова - 4 очка, Рустама Валиева - 3, а Ануар Симбаев, Аскар Ахметжан, Вадим Коржов и Никита Тимофеев реализовали по одному двухочковому броску.

«Астана» после двух побед находится в одном выигрыше от финала, а «Тобол» для продолжения борьбы за «золото» должен избежать поражений в трех оставшихся запланированных матчах серии, что будет сделать очень сложно.

Защитник «Астаны» Рустам Мурзагалиев и форвард «Тобола» Рустам Валиев на подступах к кольцу костанайского клуба / Фото nbf.kz

Следующий поединок состоится в четверг, 28 апреля, и пройдет также в Нур-Султане. Начало в 19:30.

Во втором полуфинальном противостоянии между «Барсами Атырау» и «Актобе» второй победы подряд добились баскетболисты атырауского клуба. Но на этот раз она далась ему еще тяжелее, чем в первом матче, завершившимся со счетом 76:64. Атыраусцы проиграли первую четверть, уступив в ней пять очков - 17:22, а на большой перерыв сумели уйти лидерами, опережая «Актобе» всего на одно очко - 39:38. В третьем игровом отрезке ни одна из команд не сумела добиться преимущества - 14:14, а преимущество «Барсов Атырау» так и осталось минимальным - 53:52. В первые пять минут заключительной четверти баскетболисты «Актобе» хорошо сыграли в обороне и оторвались на семь очков. А вот оставшаяся пятиминутка прошла под диктовку уже атыраусцев, не только сокративших за это время отставание, но и вышедших вперед - 70:64. В этой паре, чтобы выйти в финал, теперь нельзя проигрывать «Актобе».

А следующий матч серии в этом противостоянии пройдет в пятницу, 29 апреля, в Актобе.