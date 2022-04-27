Программа будет ориентирована на реализацию первичного и строящегося жилья. Первичный взнос – от 20%, передает Informburo.kz.

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Заместитель председателя правления Казахстанской жилищной компании Олжас Салыков рассказал о разработке нового ипотечного механизма.

По прогнозам компании, рынок ипотеки на первичное жильё может просесть до 40% после завершения программы 7-20-25.

"Мы предлагаем через банки второго уровня выдавать коммерческую ипотеку на первичное и строящееся жильё, при этом государство со своей стороны будет субсидировать ставку вознаграждения", – сказал он.

Банки уже заинтересованы в новом механизме, как минимум восемь из них готовы изучить его, отметили в КЖК. В ближайшие четыре года для поддержки рынка вольют около 1,3 трлн тенге. Предполагается, что клиентом будет представитель среднего класса, а жильё – исключительно первичное и строящееся, чтобы за счёт спроса стимулировать частных застройщиков.

"По нашим расчётам, требуемый доход семьи по этому продукту, если она хочет приобрести квартиру стоимостью 27 млн тенге, в среднем 450-500 тысяч тенге. Ежемесячный платёж с субсидией – в районе 230 тысяч тенге", – сказал Олжас Салыков.

Размер субсидий составит 7-8% от ставки вознаграждения. Срок кредитования будет стандартным, первоначальный взнос – от 20% с подтверждением платежеспособности заявителя.

Пока обсуждается, к чему будет привязана максимальная сумма займа.

"Есть очень много разных мнений за и против, мы ещё обсуждаем этот момент, но опыт 7-20-25 и "Баспана хит" показывает, что когда мы постоянно увеличиваем максимальную сумму займа, у нас всегда дорожает именно самое ходовое жильё, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Не хотелось бы получить за счёт субсидирования государственных денег очередной виток роста цен", – сказал Олжас Салыков.