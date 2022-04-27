Конституционный закон о Первом Президенте утратит силу после принятия новых конституционных поправок. Об этом заявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Поправками исключается статус Елбасы. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о Первом Президенте тоже утратит силу", - сказал Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе.

Ранее член рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов заявил, что в Конституции не закрепляется новый статус Первого Президента, а лишь конкретизируется его историческая роль. Кроме того, из Конституции исключаются все нормы, касающиеся полномочий Первого Президента.

"Соответственно, конституционный закон о Первом Президенте - Елбасы в дальнейшем будет поставлен на утрату", - отмечал Абдрасулов.

Президент передал в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию.

"Это требование нашего основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана", - отметил Токаев.

25 апреля стало известно, что Конституционный совет принял к производству обращение Президента. Орган проверит законопроект на соответствие незыблемым конституционным ценностям, которые не могут быть изменены.