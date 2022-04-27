Фото и видео нарушений направят в управления образования, и школы должны будут устранить недочёты, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото 45.ru

Комитет по охране прав детей запустил республиканскую акцию по мониторингу столовых и туалетов в школах. Акция "Балаға лайық" проводится под лозунгом "Помоги школе стать лучше!", сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Любой желающий может направить фото и видео, на которых запечатлены нарушения (или, напротив, образцовые столовые и туалеты), в WhatsApp или Telegram на номер 8 (700) 699-04-46 либо загрузить их в Instagram или Tiktok с хэштегами #БалағаЛайық и #balagalaiyq. Можно делиться и журналистскими сюжетами. Материалы должны содержать название и адрес школы. Анонимность отправителей гарантируется.

"Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. Администрациям школ дадим время на устранение нарушений. Школьники, педагоги, родители могут, например, сообщать о росте цен в школьных столовых, степени своей удовлетворённости школьным меню, фактах продажи вредных продуктов – фастфуда, газировки", – отметила заместитель председателя комитета Элина Паули.

Рабочая группа будет направлять материалы в управления образования регионов. Фото и видео столовых и туалетов в формате "до и после" будут размещать на Instagram-странице @balaga.laiyq.

"По итогам акции отметим лучшие школы, где созданы комфортные условия для обучения и пребывания детей", – резюмировала Элина Паули.