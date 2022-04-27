Уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Узункольского района Ризата ШУГУМАНОВА начали рассматривать в Мендыкаринском районном суде 26 апреля. Он обвиняется по трем статьям УК РК: незаконное проникновение в дом, нанесение побоев средней тяжести и попытка изнасилования.

Потерпевшая - 53-летняя учительница младших классов школы Узункольского района, в которой учился и подсудимый. В связи с тем, что ему предъявлено обвинение в попытке изнасилования, процесс должен проходить в закрытом режиме. Однако по ходатайству пострадавшей судебное заседание открыли для СМИ, но свои имя и фамилию она просила не называть.

Дело слушается в суде Мендыкаринского района, а не Узункольского, где все произошло, потому что такую подсудность определил Костанайский областной суд.

Согласно материалам дела, Шугуманов напал на потерпевшую в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года.

- Подсудимый, осознавая преступную опасность своих действий, разбил стекло в окне и незаконно проник в дом потерпевшей, - сообщил государственный обвинитель Нурбол КАЛМАН. - В доме он нанес потерпевшей несколько ударов средней степени тяжести и попытался совершить насильственный половой акт, но потерпевшая оказала активное сопротивление, поэтому он не довел свое дело до конца. В связи с чем ему предъявлены обвинения по ст. 149, ст. 107, ст. 120 ч. 1 УК РК.

Подсудимый признает незаконное проникновение в дом и нападение на учительницу, но категорически отрицает попытку изнасилования.

Потерпевшая несколько раз повторила, что Шугуманов хватал ее за волосы

- Шугуманов учился в нашей школе, неприязненных отношений у нас никогда не было, - рассказала в суде потерпевшая. - В новогоднюю ночь я смотрела телевизор и заснула. Около 5 часов утра услышала шум. Когда поняла, что кто-то вломился в дом, успела встать и накинуть на себя платье. Потом увидела силуэт мужчины без шапки и верхней одежды. Спросила: «Что тебе нужно?» Он не ответил, я испугалась и успела выбежать босиком на улицу. Добежала до ворот, вцепилась в них и начала звать на помощь. Шугуманов выбежал за мной, закрыл мне правой рукой рот, а левой начал отрывать от ворот. Дотащил меня до крыльца и затащил на веранду.

По словам учительницы, подсудимый находился в наркотическом опьянении. Он затащил ее в кухню, начал душить, а потом бить - таскал за волосы и наносил такие удары, что она «мысленно попрощалась с жизнью» и молила бога о помощи. Подсудимый, по ее словам, отвечал: «Никто тебе не поможет», потом раздвинул ей ноги и попытался изнасиловать.

- Он лежал на мне, снял свои штаны, но я смогла вырваться и оттолкнула его, - с надрывом в голосе рассказала потерпевшая. - Он снова схватил меня за волосы, я смогла вырваться и взять поднос, которым два раза ударила его по голове. Позже успела дотянуться до топорика возле печки. Тогда он сделал шаг назад, закрыл дверь и ушел...

Потерпевшая несколько раз повторила, как Шугуманов хватал ее за волосы, пытался душить гирляндой, бил. Что ей удавалось убегать то в кухню, то в веранду, но подсудимый остановился только после того, как ей удалось взять в руки топорик. Кроме этого, она обвинила в халатном отношении следователей, которые не взяли сразу на экспертизу ее платье и допустили еще немало нарушений.

В суде допросили коллег потерпевшей, которые подтвердили, что 1 января у нее были побои, она испытывала боль, страдания. В тот же день пострадавшая обратилась к акиму села Асылхану АЛИМБАЕВУ.





- 1 января потерпевшая сообщила мне, что испытывает боль, что подсудимый ее избил, таскал за волосы, душил, - подтвердил в суде Алимбаев. - Рассказала, что сделала рентген в больнице, но снимки ей не хотели выдавать.

Он также сообщил, что видел Шугуманова 31 декабря 2021 года после 23.00.

- Почему вы не спросили, что подсудимый делает после 23.00 на улице, если он находился в это время на пробационном контроле, так как имел судимость за другие преступление? - спросила акима села потерпевшая.

Алимбаев ответил, что знал о пробационном контроле, но не знал, что Шугуманову нельзя находиться на улице после 23.00. Кроме того, тот сказал, что был на дискотеке в клубе и сейчас пойдет домой.

- Потерпевшая сообщала вам, что ее пытались изнасиловать? О том, что он пытался совершить половой акт? - поинтересовался судья Нурлан БЕКЕШЕВ.

- Она сообщала о физическом насилии, об избиениях, но о попытках изнасилования она не говорила, - ответил Алимбаев.

Очередное заседание по этому делу назначено на 12 мая.

Кадры из видео