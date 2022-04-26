Анализ коррупционных рисков акиматы проводят формально - об этом заявил 22 апреля на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве с областным общественным советом руководитель антикоррупционной службы по Костанайской области Серикжан МЫРЗАЛЫ.





- Мы не знаем реальной картины коррупционных рисков в сферах деятельности госорганов, - признал он. - То есть, мы знаем, что где-то кого-то уволили, где-то совершаются преступления. Но это обобщенная и субъективная оценка. Если мы не знаем реальной картины, значит, мы не можем принимать адекватные меры. Мы разработали свою, костанайскую методику определения сфер, где имеются риски коррупции. Суть метода - выявить лидера по наибольшему количеству упоминаний в статистике преступлений, в соцопросах, в публикациях СМИ и так далее.

Наибольшее число баллов по этому методу получили акиматы районов и городов. В их отношении зарегистрировано 50% от всех коррупционных преступлений. 30% респондентов назвали в соцопросах акиматы наиболее корумпированными, эти же госорганы фигурируют в 32% критических публикаций в СМИ. Вслед за акиматами лидируют госорганы в сферах образования, здравоохранения и строительства.

Правила проведения анализа внутренних коррупционных рисков в госорганах утвердили в 2015 году. В акиматах городов и районов сами чиновники должны были выявлять слабые места в этой сфере. Антикор совместно с акиматом области провел мониторинг и выяснил, что в этой работе есть проблемы.

- В "лидерах" здесь акиматы Костаная, Рудного и Костанайского района, - сказал руководитель областного антикора. - Акимат Рудного вообще ограничился только перечислением нормативно-правовых актов. Если говорить медицинским термином, мы видим, где злокачественная опухоль, но не там лечим, а где-то в другом месте. Теперь наша цель - настроить акимат вместе с общественностью лечить то место, где болит. Ни один акимат не проанализировал причины коррупции, такая же ситуация в отраслевых управлениях. Мы хотим членов общественного совета привлекать к проведению внутренних анализов, закон это позволяет.

Ежегодно в Костанайской области регистрируется около сотни коррупционных преступлений, к ответственности привлекаются до 50 должностных лиц разного уровня. С 2019-го по 2021 годы в регионе осуждены за коррупцию 96 человек.

Председатель общественного совета Серик БЕКТУРГАНОВ сообщил, что мониторингом коррупционных рисков займется отдельный комитет, который создали на том же заседании.

Серик Бектурганов (слева)

- Члены совета могут по закону участвовать в работе конкурсных комиссий по госзакупкам, - отметил Бектурганов. - Мы направили соответствующие запросы в акиматы. Мы чувствуем, что в этом должны участвовать. Единственный госорган, который откликнулся, это аппарат акима Костанайской области. Закупки там не такие большие, поэтому мы не посчитали необходимым кого-то туда делегировать. Остальные госорганы отмолчались. Это показатель того, как госорганы настроены минимизировать коррупционные риски в своей сфере. В такой ситуации мы могли бы помочь в противодействии и профилактике коррупции.

Бектурганов и Мырзалы подписали меморандум. Отчитываться о проделанной по нему работе планируют раз в полгода. Вопросов у членов совета по предстоящей работе не возникло.

- Что на практике будет делать общественный совет после подписания меморандума? - спросил корреспондент "НГ" руководителя областной антикоррупционной службы.

- Их участие поднимет уровень и качество проводимой работы по выполнению обязанности работы госорганов, - ответил Мырзалы. - Как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. А у нас госорганы тонут, но спасать себя не спешат. Общественный совет укажет, как госорган должен правильно работать и как проводить анализ коррупционных рисков.

- Но вы сами говорили, что анализ рисков проводится формально. Почему вы думаете, что общественный совет изменит ситуацию?

- Я думаю, риторика после январских событий стала другой. Есть концепция главы государства. Наша задача - привлечь общественность на мониторинг наших же проблем. Чтобы они могли сказать, где у нас работа выстроена плохо. И таких общественных институтов у нас много.

Фото Георгия ГОВОРОВА