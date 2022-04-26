С таким вопросом в редакцию "НГ" сегодня обратились несколько читателей.

- Запретили использовать военную форму, хотя многие родители купили ее или внесли предоплату за прокат, - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. - Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя. Только школьная форма и голубая лента. В студии у сына должна была пройти фотосессия в военной форме, но нам запретили и предложили морскую тематику. Учитель сказала, что пришел приказ сверху, она ничего сделать не может, все боятся получать по шапке.

- В садике дети готовились к утренникам на 7 и 9 мая, - сообщил пользователь сайта yudjin. - Поступило распоряжение отказаться от использования военной атрибутики: формы и тому подобного. Насколько это правомерно? Чьё это распоряжение: гороно, облоно?

"НГ" попросила управление образования Костанайской области прокомментировать ситуацию.

- По рекомендации Министерства образования и науки в школах в преддверии праздников Дня Победы и Дня защитника Отечества проводятся классные часы на тему патриотического воспитания, вклада участников войны в победу, любви к Родине, важности мира и согласия, традиционные "Уроки мужества", - сообщили в пресс-службе ведомства. - Школьные линейки, посвященные 9 мая, не планируются. В использовании военной одежды и атрибутики, а также в театрализованных сценах нет необходимости. Данные рекомендации отправлены в организации образования. Также символом 9 мая в стране не первый год является единая для Казахстана Лента победы.

- Если ученик придет на занятия с Георгиевской ленточкой, к нему будет претензия со стороны школы? - уточнил корреспондент "НГ".

- Если такая ситуация произойдет, ребенку разъяснят, что символом победы является голубая лента. И попросят ленту заменить. Единая для Казахстана Лента победы - это символ вклада народа независимого Казахстана в победу в Великой Отечественной войне, поэтому она рекомендована для учащихся организаций образования. Думаем, что родительская общественность поддержит акцию единой Ленты победы, - ответили в управлении образования.

Фото из архива "НГ"