ДТП произошло 25 апреля около 16.50 . Водитель скутера не уступил дорогу маршрутному автобусу на перекрестке ул. К. Доненбаевой и пр. Назарбаева и столкнулся с ним.

- Водитель 1959 г.р., управляя скутером, двигался по второстепенной дороге ул. К. Доненбаевой в сторону КСК. На пересечении с пр. Назарбаева, где в это время не работал светофор, не уступил дорогу маршрутному автобусу № 10 под управлением водителя 1982 г.р., который следовал по главной дороге в сторону центра, и совершил с ним столкновение, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В результате ДТП водитель скутера был госпитализирован. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ссадины на лбу и левом локте.