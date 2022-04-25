Будет настоящая весна! - О погоде на ближайшие дни в Костанае и области
Андрей СКИБА
Во вторник, 26 апреля, ночью и утром на северо-восточной части региона дождь и туман. Ветер западный 7-12 м/с, на севере области с порывами до 15 м/с. Температура ночью 4...9 градусов, на юго-востоке региона плюс 1 градус. Днем 17...22 градусов.
Фото Наталья ГЛУЩЕНКО
- Погода обусловлена областью повышенного давления, - пояснила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.
Во вторник в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 4...6 градусов, днем 19...21 градусов.
В среду, 27 апреля, на северо-западе области небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на севере днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 3...8, на востоке -2 градуса. Температура днем 20...25 градусов.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 4...6 градусов, днем 19...21.
В четверг, 28 апреля, на территории области облачно, днем на северо-западе небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на севере 15-20 м/с. Температура ночью 5...10 градусов, на юго-востоке 2 градуса тепла. Днем 20...23 градусов.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 8...10 градусов, днем 23...25 градусов.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.