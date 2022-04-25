Продажа такой алкогольной продукции была выявлена в рамках оперативных рейдовых мероприятий, сообщили в департаменте государственных доходов по Костанайской области. Проверки прошли 21 апреля.

Основное нарушение, которое вменяют трем субъектам бизнеса, - хранение и реализация алкогольной продукции без наличия соответствующей лицензии, то есть нелегально.

- Незаконный оборот алкогольной продукции и спирта наносит значительный ущерб экономике страны и угрожает здоровью и жизни населения, - отметили в ведомстве. - 9 123 бутылки спиртного реализовывались без соответствующей регистрации, что влечет за собой административную ответственность. Вся продукция изъята.

По данному факту составлен материал для передачи в административный суд.