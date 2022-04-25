Общественный совет Костанайской области проведет мониторинг частных секций и кружков, занятия в которых оплачивает государство путем подушевого финансирования. В том числе посмотрят "наличие мертвых душ" и несоответствие заявленных условий. Мониторинг продлится 2 месяца.

- Основное, о чем мы просим вас, это проверить качество условий - чтобы спортивный зал был теплым, светлым и комфортным для занятий, - обратилась к членам совета методист управления физической культуры и спорта Елена ПАШКОВА. - Наличие санузлов и безопасность - за это мы переживаем очень сильно. По количеству детей у каждого поставщика (владельца секции или кружка - "НГ") есть списки. Они обязаны его предоставить вам.

- Мы все секции проверить не сможем, но попробуем максимальное число охватить, - добавил председатель общественного совета Серик БЕКТУРГАНОВ. - Мы с вами понимаем, что когда прокуратура проверяет детсады, там очень большие скандалы идут - когда в группе 25 человек, а по факту приходят 18. Начинают наказывать кого? Не детский сад, а отдел образования, который платит за "мертвые души". Поэтому мы проверим посещаемость и условия. Все проверить невозможно, так как процедура подачи документов полностью электронная.

Члены совета уточняли детали грядущего мониторинга. В частности, интересовались, может ли заменить тренера другой человек из того же кружка и как проверить критерий "освещенность помещения".

- Была ли первичная оценка материально-технической базы секций и кружков? - спросил председатель ОФ "Sanaly urpaq-2050" Нурбек АБДИБЕКОВ. - И есть ли в договоре пункт о том, кто и как должен мониторить работу секций и кружков по госзаказу?

- Нет, первичная оценка не проводилась, мы их не проверяли, нам даже запрещено встречаться лично с поставщиками и посещать их, - ответила Пашкова. - Вы будете первыми, кто увидет условия в этих кружках. В действующих нормативно-правовых актах мониторинг и проверка секций никак не регламентированы. Эта ниша полностью упущена в законодательстве.

Некоторые члены совета усомнились, что смогут качественно оценить то, в чем сами слабо сомневаются. Учредитель и генеральный директор ТОО «Квард LTD» Наталья Лапшина даже посетовала, что такие проверки могут загубить и без того забитых предпринимателей.

- Забудьте слово "проверка"! Мы не имеем права проводить проверку, если это не госорганы, - ответил Бектурганов. - Мы проводим мониторинг: пришли, посмотрели, побеседовали. Разговора не получилось - отметили себе. Если не хотят ничего показывать, тогда пусть управление занимается ими. Посмотрели, сколько деток занимаются, поговорили с родителями, все записали. Для управления наш мониторинг станет отправной точкой, чтобы обратить внимание на отдельных предпринимателей. Не дай бог, коллеги, вы скажете "Мы пришли вас проверять!". Умейте расположить людей к себе.

- Вот любой здравомыслящий собственник сразу скажет: "Извините, я вас не знаю, вы никто!" - сказал председатель областного филиала НПК Андрей КОВАЛЬ. - И даже на порог нас не пустит. И будет прав!

Коваль также предложил управлению физической культуры провести для членов совета мастер-класс - как правильно проводить мониторинг. Чиновники с этим предложением согласились и пообещали договориться с кем-то из поставщиков, чтобы он стал таким подопытным кроликом.

По договору поставщиков оценивает конечный потребитель. В нашем случае это родители юных спортсменов. Но есть нюансы, о которых рассказал заместитель управления общественного развития Абылай-хан КАКЕНОВ:

- Хочу добавить, что в силу уже вступает Закон "Об общественных советах" - это первое. И второе - Закон "Об общественном контроле", который был принят в прошлом году. Первый закон четко прописывает функционал общественного совета в части проведения общественного мониторинга. Сейчас мониторинг будет осуществляться на основе заявления управления спорта. Общественный мониторинг не предполагает каких-либо предписаний или санкций, он несет исключительно рекомендательный характер.

Чиновники сразу уточнили, что письменное обращение в совет от их ведомств уже готово и совсем скоро будет отправлено на имя председателя. При этом на совете подчеркнули - самое главное, что по итогам мониторинга родителям предоставят данные о качестве предоставляемых частных услуг, оплаченных государством.

- Таким образом мы либо родителей успокоим, либо дадим рекомендацию забрать ребенка из этой сеции, - подчеркнул Какенов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Читайте также:

"Больше публичности!" - Экс-сенатор Серик Бектурганов о том, как будет работать общественный совет Костанайской области