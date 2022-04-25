Сегодня, 25 апреля, в Нур-Султане и Атырау стартуют матчи полуфинальной серии стадии плей-офф XXX чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Игрок «Тобола» Антон Быков стал самым результативным игроком регулярного чемпионата / Фото nbf.kz

Составы пар полуфинального противостояния были составлены по итогам регулярного чемпионата Национальной лиги, который завершила двухматчевая серия игр в столице республики между «Астаной» и «Актобе».

Явными фаворитами в заключительной серии «регулярки» были баскетболисты столичного клуба, одержавшие четыре крупные победы в этом очном противостоянии. На площадке велотрека «Сарыарка» тоже полностью доминировала «Астана», которая еще дважды огорчила актобинский клуб, достигнув в обоих матчах трехзначного счета и одержав во втором поединке самую крупную победу в сезоне - 100:58 и 100:32.

По результатам регулярного чемпионата Национальной лиги сезона-2021/2022 первую строчку в турнирной таблице заняла «Астана», которая, как и в прошлом сезоне, потерпела лишь одно поражение, и так же, как и в прошлом чемпионате, техническое.

Вторым стал победитель Кубка РК 2022 года БК «Барсы Атырау», на счету которого 17 побед и 7 поражений. А на третьей строчке БК «Актобе» - 9 побед, 15 поражений.

Крупно проиграв все матчи «Астане» и уступив в упорной борьбе также в шести поединках «Барсам Атырау», четвертым завершил регулярный чемпионат костанайский «Тобол», выигравший по три игры в противостояниях с «Актобе» и «Каспием». Самую крупную победу костанайские баскетболисты одержали дома против актауского клуба - 77:54, а самое крупное поражение потерпели от «Астаны» - 49:112 в гостевом матче.

Больше всего очков «Тобол» набирал в победных матчах с «Актобе и «Каспием» - по 92 и оба раза на своей площадке. А самая маленькая результативность была зафиксирована в гостевом матче с «Астаной» - 48 очков. Кроме этого, «Тобол» в ходе чемпионата установил два рекорда и оба в поединке против «Каспия» (20 марта) - по количеству подборов (60) и количеству подборов в нападении (27).

В составе «Тобола» в ходе регулярного чемпионата выступали только казахстанские баскетболисты, а лидерами клуба являются самый результативный игрок Антон Быков и капитан команды Шаим Куанов. На счету Быкова большего всего очков в этом сезоне – 403, а в матче против «Каспия» 27 марта он набрал рекордное количество очков - 36. Кроме того, на счету Быкова наибольшее количество подборов - 247 и наибольшее количество подборов в нападении - 137, а также у него больше всего и дабл-даблов - 12.

Куанов стал лидером чемпионата по передачам - 121 и провел больше всего времени на площадке - 810 мин. 50 сек. или в среднем за матч 38 мин. 36 сек.

Замкнул турнирную таблицу и выбыл из дальнейшей борьбы за награды чемпионата актауский «Каспий» - 5 побед, 19 поражений.

Борьбу за чемпионский титул в полуфиналах продолжат БК «Астана» и БК «Тобол», а также «Барсы Атырау» и «Актобе». На этой стадии предусмотрено проведение разъездных серий (2+2+1) до трех побед одной из команд.

Бронзовый призер сезона-2020/2021 БК «Тобол» продолжает борьбу за награды XXX чемпионата РК / Фото nbf.kz

Однако первые три матча противостояния столичного и костанайского клубов по общей договоренности пройдут в Нур-Султане 25-го, 26-го и 28 апреля, а проведение четвертой и пятой игр при необходимости также запланировано в столице 29 апреля и 3 мая.

Первый поединок начнется сегодня в 19:30. Его трансляцию можно будет посмотреть на сайте http://bctobol.kz.

«Барсы Атырау» и «Актобе» также стартуют 25 (20:00) и 26 апреля в Атырау, а третья и четвертая игры серии состоятся в Актобе 29 и 30 апреля. В случае ничьи, решающий пятый матч будет проходить 3 мая на площадке атырауской команды.

Онлайн-трансляции всех игр серии плей-офф также будут доступны на главной странице сайта https://nbf.kz и в эфире телеканала «INSPORT» https://insporttv.kz.