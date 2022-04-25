Когда закончится отопительный сезон в Костанае?
25 апреля 2022, 11:42 | ЖКХ
Батареи в домах жителей областного центра могут остыть уже послезавтра, 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК".
- В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +10 градусов ГКП «КТЭК» планирует прекратить теплоснабжение объектов города с 8.00 среды, 27 апреля, с переводом системы теплоснабжения в режим горячего водоснабжения, - сообщает пресс-служба.
Лечебные и школьные учреждения ГКП планирует отапливать до 4 мая. Отключение отопления в этих учреждениях будет производиться только при поступлении соответствующих заявок.
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