Слухи о грядущем простое сотрудников АО "ССГПО" обсуждаются в Рудном уже больше недели. Якобы грядущий простой и сокращение штата связаны с тем, что Магнитогорский металлургический комбинат прекращает закупку наших окатышей.

Иллюстративное фото erg.kz

- Почему не пишете про глобальное сокращение в Рудном и на комбинате в Качарах? - задает вопрос "НГ" в Instagram пользователь @mebelnazakazk. - Почему это происходит? Или вам, видимо, нельзя такое писать? Ответ на вопрос "почему" простой - руду не продают в РФ.

- В Костанайской области ощутимый «кризисный» удар получили два промышленных гиганта: ССГПО и «Костанайские минералы», - пишет на своей странице в Instagram @the_insider_kst. - Проблема у обоих предприятий одна - закрытие российских портов, поэтому отгрузка железной руды и асбеста крайне снизилась.

Такие сообщения в редакцию поступали неоднократно. 18 апреля "НГ" отправила запрос в АО "ССГПО".

- Информация о планируемом с 1 мая "простое сотрудников ССГПО" не соответствует действительности, - ответил 22 апреля президент АО "ССГПО" Валерий ГРИНЕНКО. - Предприятие работает в штатном режиме. Информация о деталях соглашений на поставку продукции между ССГПО и покупателями продукции является коммерческой и не подлежит разглашению.





19 апреля мы отправили запрос акиму Рудного по этому же поводу. Письмо перенаправили в отдел экономики и бюджетного планирования Рудного. Ответ пока не поступил.

