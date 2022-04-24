Поединок в Атырау между местным одноименным клубом и костанайским «Тоболом» открывал программу седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Игорь Сергеев стал автором единственного гола «Тобола» / Фото ФК «Тобол»

В двух предыдущих турах команды понесли значительные очковые потери - «Атырау» проиграл на своем поле «Акжайыку» (0:1) и уступил в гостях «Каспию» (1:2), а «Тобол» был разгромлен в Шымкенте «Ордабасы» (0:3) и упустил победу на последних секундах дома в матче с «Кайратом» (2:2). Так что победа очень нужна была обоим клубам.

Фаворитом в этом матче был располагавшийся на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата действующий чемпион Казахстана, одержавший победы над атыраусцами в семи последних очных поединках. Да и в истории противостояния в рамках чемпионатов Казахстана «Тобол» имел значительное преимущество, одержав 30 побед в 55 проведенных встречах, в то время как «Атырау» побеждал 12 раз, а еще 13 поединков завершились вничью. При этом костанайский клуб поражал ворота атыраусцев 83 раза, а пропустил 46 голов. В Атырау хозяева поля выходили победителями в 10 играх из 27 проведенных, а гости - в 12-ти, имея и лучшую разницу мячей - 36:28.

В стартовый состав «Тобола» вернулся отбывший дисквалификацию Александр Марочкин, заняв место в центре защиты, где также играли Владислав Васильев, северомакедонец Алекса Аманович, Сергей Малый и Александр Мирошниченко, а руководил обороной голкипер Александр Мокин. В среднюю линию ушел серб Душан Йованчич, составив в полузащите компанию капитану команды Асхату Тагыбергену, а центрального нападающего Игоря Сергеева из Узбекистана поддерживали португальский легионер Рубен Бриджидо и Айбар Жаксылыков.

Ни одна из команд не смогла записать себе в актив первый тайм матча, в котором небольшой инициативой владели гости. На 5-й минуте ударом со штрафного с левого фланга Тагыберген сделал навесную подачу в центр штрафной площади, откуда Жаксылыков в борьбе с защитниками послал мяч головой мимо цели. Через три минуты уже Жаксалыков хорошо прошел с мячом по правому краю и почти от лицевой линии сделал передачу на противоположный край штрафной площади Васильеву, который в падении пробил гораздо выше ворот. А еще через три минуты после быстрого выпада «Атырау» по левому флангу попытался пробить по воротам гостей подключившийся к атаке защитник хозяев Александр Соколенко. Но его замыкавший прострел удар из района левого угла вратарской площадки заблокировал Аманович.

В середине тайма возник еще один более-менее опасный момент у ворот хозяев после того, как Бриджидо сделал слева передачу в штрафную площадь Жаксылыкову, но того опередил российский нападающий хозяев Николай Тарасов и выбил мяч на угловой. Более до перерыва игрокам обеих команд обострить ситуацию у ворот соперника не получилось - несколько нанесенных хозяевами дальних ударов были слишком неточными, как не имели точности и навесные подачи гостей со стандартов.

Второй тайм получился намного богаче на события. Команды значительно активизировали свои действия. На 58-й минуте гости заработали три подряд угловых удара у ворот «Атырау», но во всех трех случаях защитники хозяев удачно действовали возле своих ворот.

На 64-й минуте Йованчич после подачи от ворот голкипером из Армении Арамом Айрапетяном перехватил мяч на половине поля гостей, но неудачно скинул его головой прямо в ноги российскому полузащитнику хозяев Сослану Такулову. Тот сделал передачу вперед по левому краю на выход своему соотечественнику Дмитрию Плетневу, однако первым на мяче был Малый, отправивший его низом своему голкиперу. Мокин собирался выбить мяч и занес ногу для удара, но его опередил Соколенко. На скорости защитник «Атырау» послал мяч в стороне от ворот себе на ход так сильно, что тот оказался за пределами поля, однако сам игрок успел зацепиться за ногу голкипера и оказаться на газоне. Арбитр встречи Сергей Ноженко из Талдыкоргана после видеопросмотра и совещания с судьей VAR Денисом Тевяшовым из Уральска назначил в ворота «Тобола» пенальти, который реализовал хорватский нападающий хозяев Андрия Филипович.

Буквально через минуту хозяева организовали контратаку, Плетнев после прохода по центру смесился вправо и с подступов к штрафной площади пробил в ближний угол ворот, но Мокин парировал удар и со второй попытки забрал мяч.

Костанайцы после пропущенного гола прибавили в скорости, стали больше владеть мячом и на 77-й минуте сравняли счет. Начал результативную атаку в центральном круге Аманович, сделавший затем передачу вперед Сергееву. Форвард сборной Узбекистана, стоя спиной к воротам, отдал пас на правый край Йованчичу, который в касание перевел мяч вперед Мирошниченко, а тот также в одно касание сделал навесную передачу в центр штрафной площади, откуда переместившийся туда Сергеев головой точно пробил в левый нижний угол ворот.

Сравняв счет, игроки «Тобола» продолжили атаковать, но удача оказалась на стороне атыраусцев. На 83-й минуте Бриджидо на половине поля хозяев в борьбе с двумя защитниками потерял мяч, а литовский полузащитник «Атырау» Домантас Антанавичиус отправил его вперед Плетневу. Тот прошел от центральной линии почти до штрафной площади гостей, сместился вправо и пробил по воротам. Мяч попал в ногу вышедшего на замену Самата Жарынбетова и отлетел в центр штрафной площади, откуда никем не прикрытый Филипович беспрепятственно пробил мимо бросившегося навстречу Мокина в левый от него угол ворот, оформив дубль.

В оставшееся время «Тоболу» не удалось спасти матч, и он потерпел первое за четыре года поражение от «Атырау» и второе в этом чемпионате, продлив безвыигрышную серию до трех матчей и опустившись на пятое место в турнирной таблице.

Главный тренер костанайского «Тобола» Александр Москаленко поздравил «Атырау» с победой и признался, что такую игру, когда команда проигрывает, тяжело комментировать:

- Но на этом жизнь не заканчивается. Проанализируем игру и будем двигаться дальше.

Не избежали поражений в этом туре и еще три команды из первого квартета. Шедшая на пятом месте «Астана» разгромила на своем поле в центральном матче тура лидирующий «Каспий» - 4:0 и поднялась с 12 очками на второе место, уступая одно очко актаускому клубу. По набранным очкам столичный клуб догнал «Кайрат», который в этом туре не смог пополнить свой очковый багаж в домашнем матче с аутсайдером чемпионата «Тураном» - 0:1. Для алматинского клуба, опустившегося на третье место из-за худшей разницы мячей, это было первое поражение в сезоне, а команда из Туркестана одержала первую победу в чемпионате, забив к тому же и первый гол. С таким же счетом и также на своем поле уступил «Акжайыку» и шедший четвертым «Шахтер», чье место теперь занял «Ордабасы», одержавший в Шымкенте победу над «Кызыл-Жаром СК» (3:1).

По 11 очков, как «Ордабасы» и «Тобол», набрали «Тараз», которому проиграл в Павлодаре дебютант Премьер-лиги «Аксу» (1:2), и «Актобе», с минимальным счетом одолевший на своем поле второго дебютанта «Махтаарал».

В следующем туре «Тобол» будет принимать на своем поле «Астану». Матч состоится 26 апреля, начало в 20:00.