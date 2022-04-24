Для реализации закона о животных в госбюджете запланированы 1 млрд 353 млн тенге, но пока закон не работает, передает Informburo.kz.

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Зоозащитная группа "Проект Добрый город" заявила, что Закон об ответственном отношении к животным, который уже вступил в силу, пока не работает из-за отсутствия локальных и государственных НПА, регламентов и норм.

22 апреля зоозащитники при поддержке мажилисмена Ерлана Смайлова инициировали проведение совещания, на которое пригласили депутатов мажилиса, представителей Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, МВД, Министерства финансов, юстиции, МЦРИАП, национальной экономики, руководителей городских ветеринарных служб всех регионов Казахстана.

По информации активистов "Проекта Добрый город", во всех регионах продолжается отлов и убийство собак, в Алматы и Нур-Султане, где сейчас не проводится эвтаназия, количество животных в изоляторе значительно превышает допустимую норму.

Зоозащитники сформулировали вопросы чиновникам:

сроки и формат исполнения закона во всех регионах РК, а именно наличие изоляторов, транспорта, инструментария и процессов по гуманному отлову и надлежащему содержанию отловленных животных; сроки и условия содержания;

учёт и регистрация животных в стране (база для чипирования);

наличие СНИПов по постройке и функционированию приютов для животных;

бездействие правоохранительных органах в вопросах жестокого обращения с животными.

Вице-министр экологии Алия Шалабекова сообщила, что министерство разработало 14 подзаконных проектов, три из которых уже приняты: "Об утверждении перечня животных, используемых для кормления других животных, содержащихся в неволе и/или полувольных условиях"; "Об утверждении перечня животных, запрещённых к содержанию в жилищах" и "Об утверждении перечня животных, требующих особой ответственности владельца животного".

11 подзаконных актов сейчас находятся на рассмотрении МЦРИАП РК в связи с вопросами по базе для чипирования. При этом вопрос о том, станет ли она единой по всему Казахстану или будет отдельно разработана в каждом городе, ещё открыт.

Вице-министр Минсельхоза Рустем Курманов сообщил о том, что для реализации закона о животных в госбюджете запланированы 1 млрд 353 млн тенге. Эти средства предусмотрены на реструктуризацию изоляторов, закупку инструментария для обеспечения гуманного отлова, закупку транспортных средств, организации программ стерилизации и чипирования, поддержку приютов.

Пока представители городских ветеринарных служб заявили о том, что инфраструктуры в регионах нет, как нет и бюджета, и попросили определить переходный период для подготовки изоляторов и инструментария, закупки средств и обучения специалистов.

По итогам слушаний депутат мажилиса Ерлан Смайлов перечислил, что необходимо для реализации закона: