Общегородской субботник состоялся сегодня, 23 апреля. В основном в нем участвовали госслужащие городского акимата, маслихата, службы iKomek и подведомственных организаций, а помогали местные жители. Отдел ЖКХ помог граблями, мешками и спецтехникой.

- Это уже третий общегородской субботник, - рассказал "НГ" пресс-секретарь акима Костаная Самат ЖАНДИЛЬДИН. - На прошлой неделе сотрудники аппарата акима и госучреждений выходили на уборку парка Победы, а сегодня мы убираем все зеленые зоны, которые есть в городе. Это и центральный сквер, и набережная Шагала, триатлон-парк, бульвар молодежи. Аким города поставил нам задачу - до 1 мая навести порядок в городе. Я сегодня убираюсь на бульваре молодежи. Здесь в основном сухостой, бумага и мелкий мусор. Я уже не первый год участвую в субботниках, поэтому мне привычно. Мне кажется, в этом году стало чище, потому что мы и осенью проводили субботник, чтобы мусор не накапливался.

Вместе с чиновниками мусор убирала ученица 5 "Д" класса школы-гимназии №3 Яна СТЕФАНОВИЧ. С собой она пригласила подруг. Девочки взяли на себя самую сложную часть субботника - вооружившись перчатками они попытались собрать мусор со дна фонтана.

Яна (в центре) на субботник пришла вместе с подругамия

- Мы помогаем нашей природе, чтобы она была чистая, - считает Яна. - Нам интересно и весело. Жаль, что есть невоспитанные люди. Мы сначала собирали мусор на поле, а потом полезли в фонтан. Нашли там бутылки, голубя погибшего, пакеты разные, поднос металлический нашли. Мы все складываем в мешок и относим в общую кучу.

Рядом с дочкой граблями выгребала мусор мама Яны работник ГКП "Костанай-СУ" Ольга СТЕФАНОВИЧ. С собой привела дочек и племянницу, а также коллег.

- Я живу в этом районе, мусора здесь довольно много, - отмечает она. - Мусор разный: бутылки, маски, пищевые отходы и продукция местных ларьков. Радует, что у нас много сознательных граждан, готовых нас поддержать. Призывали всех поддержать нас, хотели показать, что убирать свой город не зазорно. Нашим детям здесь летом гулять.

На призыв в соцсетях откликнулся и житель местного общежития Бауыржан ЖАКСЫБАЕВ. Говорит, что вышел на субботник, потому что сам часто любит гулять по бульвару.

- Прочитал в Одноклассниках и решил поучаствовать, - говорит мужчина. - Собираем мусор, в основном бутылки. Мы каждый год убираемся.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе акимата города, с бульвара молодежи вывезли один автомобиль ЗИЛ, полностью наполненный мусором. В следующую субботу готовят новый субботник, планируют убрать территорию вокруг Дворца студентов.

Фото Георгия ГОВОРОВА