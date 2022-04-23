Cубсидия будет составлять 3 тенге за штуку вне зависимости от мощности птицефабрики, передает Informburo.kz.

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Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил о двукратном увеличении норматива субсидий на производства яиц.

"В связи с нестабильной конъюнктурой на мировых рынках продовольствия и в целях поддержки отечественных птицефабрик, сохранения стабильности внутреннего рынка, министерством сельского хозяйства было принято решение об увеличении объёмов поддержки производителей яиц", – об этом заявил глава Минсельхоза на республиканском семинаре-совещании в Туркестанской области.

Министерство сельского хозяйства вносит изменения и дополнения в Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, в части включения субсидирования пищевого яйца.

По информации МСХ, проект правил предусматривает двукратное увеличение норматива субсидий на удешевление стоимости производства яйца, которое составит 3 тенге за штуку, вне зависимости от мощности птицефабрики.

Отмечается, что мерой поддержки будут охвачены все яичные птицефабрики страны, на их субсидирование выделят 6,5 млрд тенге.

В РК работают 63 птицефабрик, из них 29 – мясных и 34 – яичных. В 2021 году было произведено 3,5 млрд штук куриных яиц, это 74% от общего производства. Пищевым яйцом страна обеспечена на 98%.

В марте этого года руководители крупнейших казахстанских птицеферм заявили, что из-за сокращения госсубсидий на грани закрытия могут оказаться 65 казахстанских фабрик.