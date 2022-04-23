Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что внесет в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Поправки закрепят в основном законе норму о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В резиденции Акорда под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Токаев отдельно остановился на необходимости решения принципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.

"Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 основного закона предлагается изложить в следующей редакции: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство", - предложил Президент.

Он выразил признательность членам рабочей группы за проделанную в столь сжатые сроки большую работу.

"Сегодня я внесу в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Это требование нашего основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории Независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Действующий пункт 3 статьи 6 Конституции Казахстана на данный момент выглядит так:

"Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом".