ФК "Тобол" потерпел неожиданное поражение в КПЛ
22 апреля 2022, 19:00 | Спорт
Костанайский клуб, действующий чемпион страны, потерпел неожиданное поражение в КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Случилось это в выездном матче седьмого тура против "Атырау", которому костанайцы уступили со счетом 1:2.
В составе победителей дубль оформил Андрия Филипович (66-я минута с пенальти 83-я).
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У проигравших один мяч отыграл Игорь Сергеев Игорь (77-я).
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Таким образом, "Тобол" потерпел вторую неудачу в сезоне при трех победах и двух ничейных результат, тогда как "нефтяники" выиграли третий матч при одной ничьей и трех поражениях.
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В восьмом туре, 26 апреля, "Тобол" дома примет "Астану", а на следующий день "Атырау" в гостях сыграет с "Тураном".
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