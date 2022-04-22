В Костанайской области действует 4 автомобильных пункта пропуска, из которых «Кайрак» является самым загруженным. Как строится его работа сегодня, что предпринять, чтобы избежать многочасовых очередей, обсудили представители налоговой, пограничной служб, ассоциации перевозчиков и палаты предпринимателей.

Сейчас через этот АПП в сутки проезжает около 1000 автомобилей с грузами, тогда как рассчитан он на пропуск 300 таких авто.

- Обращаем внимание на ожидаемый сезонный рост количества перемещаемых товаров, - сказал, открывая совещание, заместитель руководителя департамента госдоходов Костанайской области Сатжан УЗАКБАЕВ, - кроме того, больше нет карантинных ограничений и открыт полностью пассажирский коридор, что тоже влияет на нагрузку пунктов пропуска. Впереди же еще каникулы, отпуска.

Проблема с перегруженностью «Кайрака» существует давно, АПП уже пережил одну реконструкцию с увеличением количества полос. Кроме того, по словам Узакбаева, предпринимаются меры, ускоряющие пропуск грузов при пересечении границы.

- На «Кайраке» проведена передислокация рабочих мест наших сотрудников, их работает 4-5 человек, увеличено с 2 до 5 количество окошек, - перечислил он, - при угрозе скопления машин с грузами дополнительно командируем на пункт пропуска сотрудников департамента. Практикуем в часы пиковых нагрузок использование режима сканирования сопроводительных документов на груз, чтобы наши специалисты могли завершить процедуру немного позже.

Заместитель руководителя департамента напомнил, что сейчас реализуется пилотный проект по электронным СНТ. Использование такого формата значительно ускоряет оформление в пунктах пропуска, но пользуются этой возможностью немногие.

- Безусловно, обязанности электронно оформлять сопроводительные накладные на товары нет, но это экономит время и вам, и нам, - сказал Узакбаев, - что еще хотелось бы добавить — часто водители не знают, что именно они перевозят. Когда возникают вопросы по их грузам, толком ответить не могут, это тоже затягивает время. Просим владельцев груза иметь это в виду.

На совещании речь шла о том, что в дальнейшем нагрузка на этот пункт пропуска еще увеличится. Причина — экономические санкции в отношении РФ и связанные с этим логистические перемены в доставке грузов, которые обязательно коснутся и нашей области. Планируется очередная реконструкция АПП «Кайрак». По словам начальника управления пограничного контроля департамента погранслужбы Айдына БАЙМУХАМБЕТОВА, подготовка уже начинается, специалисты на территории пункта пропуска делают замеры, необходимые для проектирования. Основные работы скорее всего будут производиться в 2023 году.

На совещании также сообщили номера телефонов, по которым можно сообщать о проблемах с перемещением грузов через пункты пропуска — 53 65 80, 53 46 53, 53 54 05.