Нарушитель выловил на озере Мырзаколь с помощью сетей 170 кг рыбы. Его задержали сотрудники природоохранной полиции ДП Костанайской области совместно с инспекцией рыбного хозяйства, сообщили в пресс-службе ведомства.

- В ходе рейдовых мероприятий у 48-летнего мужчины в автомашине Volkswagen полицейские обнаружили несколько ящиков улова: почти 160 кг карпа и карася более 9 кг. Кроме того, у рыбака изъяты сети - запрещенное орудие лова, - сообщили в пресс-службе.

Полиция установила, что браконьер не имел разрешения уполномоченного органа на отлов рыбы. Начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 УК РК (незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений).

В полиции добавили, что сначала года за нарушение правил рыболовства на территории области к административной ответственности привлечено 111 граждан, наложено штрафов на сумму более 2 млн тенге.