Специальная рабочая группа приводит в соответствие содержание среднего образования требованиям рынка труда и нововведениям в педагогике, передает Informburo.kz.

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В Казахстане пересматривают содержание среднего образования, сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в ответе на запрос депутатов сената.

Сенаторы спросили, какие конкретные меры принимает правительство для исполнения поручения президента адаптировать лучшие мировые методики к системе образования страны.

"На базе Национальной академии образования имени Алтынсарина создана специальная рабочая группа по приведению содержания среднего образования в соответствие требованиям рынка труда, нововведениям в педагогике и психологии. Рабочая группа пересматривает содержание академических дисциплин с учётом психоэмоционального состояния учащихся начальных классов, обсуждает вопросы профессиональной направленности старшеклассников, развития самостоятельности студентов, социальных навыков и творчества, повышения доступности инклюзивного образования", – отметил Ералы Тугжанов.

В своём ответе он также почеркнул, что в Казахстане ведётся системная работа по сохранению духовных ценностей страны и их популяризации через школьную программу, литературу, СМИ.