О том, когда пройдут богослужения и в какое время можно освятить куличи к православной Пасхе, сообщили в информационном отделе Костанайской епархии.

Фото из архива "НГ"



- В пасхальные дни, которые продлятся 40 дней, принято приветствовать друг друга радостным возгласом «Христос Воскресе!». Пасху называют Торжеством из торжеств, потому что в этот день особо прославляется воскресший Спаситель, одержавший победу над смертью, грехом, и даровавший человеку путь к вечной жизни, - говорится в пресс-релизе. - Светлую седмицу нужно проводить по-христиански, в духовной радости, а не в угождении плоти и потакании страстям. В православной церкви издавна существует пасхальная традиция: на Светлой седмице все желающие могут прийти в храм и позвонить в колокола.