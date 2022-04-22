Когда пройдут богослужения и где можно освятить куличи к Пасхе в Костанае?
О том, когда пройдут богослужения и в какое время можно освятить куличи к православной Пасхе, сообщили в информационном отделе Костанайской епархии.
Фото из архива "НГ"
- В пасхальные дни, которые продлятся 40 дней, принято приветствовать друг друга радостным возгласом «Христос Воскресе!». Пасху называют Торжеством из торжеств, потому что в этот день особо прославляется воскресший Спаситель, одержавший победу над смертью, грехом, и даровавший человеку путь к вечной жизни, - говорится в пресс-релизе. - Светлую седмицу нужно проводить по-христиански, в духовной радости, а не в угождении плоти и потакании страстям. В православной церкви издавна существует пасхальная традиция: на Светлой седмице все желающие могут прийти в храм и позвонить в колокола.
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Богослужения. Освящение куличей:
|В Константино-Еленинском кафедральном соборе:
|Полунощница
|2З апреля, 23:30
|Крестный ход. Божественная Литургия.
|24 апреля, 00:00
|Освящение куличей
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В субботу, 23 апреля, с 10:00
24 апреля, по окончании праздничного Богослужения, около 01:30 - 02:00, с 07:00 до 16:00.
|В Свято-Никольском храме г. Костаная:
|Полунощница
|23 апреля, 23:30
|Крестный ход. Божественная Литургия
|24 апреля, 00:00
|Освящение куличей
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В субботу, 2З апреля, с 10:00
24 апреля, по окончании праздничного Богослужения, около 01:30 - 02:00, с 07:00 до 16:00.
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