Их представили сегодня, 21 апреля, на международном историко-практическом онлайн-форуме в Нур-Султане, на базе КазГЮУ им. Нарикбаева. Темой форума стала историческая урбанистика Казахстана.

Профессора и доценты из России и Казахстана, включая представителя КРУ им. Байтурсынова, представили доклады о становлении и развитии казахстанских городов в ХIX-ХХ веках.

Изюминкой форума стала презентация 3D-моделей десяти исторических объектов Кустаная и Акмолинска (Нур-Султана).

- Задача нашей команды состояла в том, чтобы найти источники, которые бы адекватно отразили облик зданий того времени, поэтому при работе основными источниками были архивные материалы. Также, конечно же, нам в этом помогали краеведы, - рассказал доцент ЕНУ им. Гумилева (Нур-Султан) Жаслан НУРБАЕВ. - Разговоры с ними помогли отразить исторические объекты в правильной цветовой гамме, это сложно сделать по фотографиям, так как большинство из них - черно-белые.

Доцент ЕНУ им. Гумилева представил фото Ак-Мечети в Костанае...

Он продемонстрировал видео о том, как создавались объекты конца ХIX - начала ХХ века. По словам спикера, было сложно найти фотографии, отражающие особенности архитектуры тех времен.

... и ее 3D-модель

В ролике, в частности, показаны Свято-Никольский кафедральный собор и Ак-Мечеть (Мечеть им. Марал Ишана).

Свяьл-Никольский кафедральный собор.

- Очень интересно, как менялось здание собора, - отметил Нурбаев. - Например, мы сравнивали фотографии 1916 и 1930 годов: появились новые входы, перекрашивались фасады и купола, которые изначально были обшарпаны, а потом их восстановили.

... и его 3D-модель