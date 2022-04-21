Авария произошла вчера, 20 апреля, на 76 км автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган в 7-10 км от села Новонеженка. Легковой автомобиль "Тойота Эстима" въехал под прицеп КамАЗа. В "Тойоте" находилось четыре человека, трое из них, включая водителя, получили травмы не совместимые с жизнью, сообщает пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.

- Госпитализирован один мужчина, пассажир с переднего сиденья "Тойоты". Данные пострадавшего неизвестны, возраст приблизительно 30-35 лет, - сообщила Жилкибаева. - У него диагностированы черепно-мозговая травма, открытый перелом левого коленного сустава, ушиб грудной клетки и множественные ссадины.

Пострадавшего доставили в аулиекольскую районную больницу.

Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ в своем посте в Facebook сообщил, что за рулем "Тойоты" находился 26-летний житель Житикары.

- Водитель автомашины «Тойота», двигаясь в сторону г. Нур-Султан, совершил столкновение с прицепом от автомобиля «КамАЗ», двигающегося во встречном направлении, под управлением водителя 1994 г.р. жителя города Костанай, - рассказал Омарбеков. - Выясняем причины аварии в рамках досудебного расследования по статье 345 ч. 4 «Нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Для установления причины ДТП назначены все необходимые экспертизы.