Я сам в быту откровенный лох. Порой могу поступить вопреки всякой логике. В чем причина этого? И насколько подобное значимо для нас всех?

Думаю, «модель» такого рода наших ляпов, не имеющих зачастую отношения ни к интеллекту, ни к образованию в целом, ни к конкретным знаниям, могут дать шахматы и шашки. Особенно когда в один день приходится играть целый ряд партий. И как же часто мы ошибаемся буквально на ровно месте - там, где, казалось бы, нам лично ситуация ясна. Отчего? Бывает, из-за недооценки соперника. Бывает, из-за увлеченности собственными планами. Но нередко причина ляпов - перенапряжение, усталость, причем не столько физическая, сколько углубляющаяся в психику. Вспоминается драматический рассказ об опытном сварщике, который погиб оттого, что в конце смены по недоразумению отрезал тот кусок трубы, на котором сидел.

В положении такого сварщика оказывается или может оказаться любой из нас. То есть в таком положении, когда из-за переутомления, перенапряжения разум просто отключается, как при чрезмерной нагрузке в сети отрубается свет. И проблема эта не чисто психологическая, а остро социальная. Ведь что мы наблюдаем. В какие водовороты нас затягивает последние 35-37 лет?

Оставим в стороне ломку ценностей, строя, распад великой страны и появление на карте мира новых государств. Опустимся в мир повседневности. Уже в годы агонии Союза некие финансовые умники придумали смену крупных купюр. В результате ажиотаж и напряг. А потом пошло-поехало. То давки из-за купонов, кстати, оказавшихся совершенно бесполезными, то из-за раздробления платы за коммуналку со сменой окошек для ее приема и договоров. То срочная смена документов, вдруг оказавшаяся в разгар исступленного ажиотажа и не срочной, и не обязательной. То вдруг тяга к уходу в свободное плавание отдельных домов в море коммунальных услуг. И опять напряг. Скажем, у нас в подъезде с огромным трудом нашли человека, который согласился собирать плату за лифт. А что уж тут говорить о целой охапке коммунальных услуг? Опять напряг. С пересечением границ и сроками и условиями регистрации за тридцать с лишним лет просто тьма изменений. И снова напряг. А уж вокруг ковида такие свистопляски устроили, что сродни средневековым мистериям. И для меня в данном случае дело тут не в спорах о болезни, средствах страховки и лечения. Я упоминаю тут только напряг, истеричность и раскручиваемый хаос.

О кульбитах в образовании так просто помолчу…

Помимо прочего, драматично здесь то, что нас в огромной мере искусственно либо вопреки реальным насущным потребностям погружают в мир хаотической напряженности, мир, глушащий разумную реакцию даже на повседневность, мир лохов. Мир иррациональный, мир, который становится питательной средой самого разного уровня и разных мастей. Причем и для тех, кто, поигрывая переутомленностью разума, может быть крайне опасным для самих основ общества. Жаль только, что и власть предержащие, и СМИ не всегда чувствуют эту реальную опасность и для общества в целом, и для каждого от нас в отдельности. Слишком уж непросто руководствоваться здравомыслием в мире неустанно напрягающих нас пертурбаций.