В госсобственность возвращаются еще несколько предприятий. Об этом заявили в правительстве Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Сообщается, что правительством было принято постановление о некоторых вопросах республиканской собственности.

"Принять предложение ТОО "Темір Триумф" о передаче в республиканскую собственность 100 процентов пакета акций акционерного общества "Центр транспортного сервиса" по договору дарения", - говорится в тексте постановления.

"Центр транспортного сервиса" является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане.

Также по договору дарения ТОО Integrity Solutions передается в республиканскую собственность 50 процентов доли участия в уставном капитале ТОО Soft Art, осуществляющего деятельность в инфокоммуникационной сфере.

Частной компанией Bridge Capital Investments Limited государству передается 100 процентов долей участия в уставных капиталах ТОО "Акмолит", ТОО "Мархит", ТОО "Топаз-НС", работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности.

Акции АО "ЦТС" и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", отмечается в постановлении.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

О конфликтах, связанных с работой ЦТС в Костанайской области, "НГ" писала здесь:

Ждите и платите, платите, платите...

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