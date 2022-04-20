Знак Z появился на воротах одного из домов в с Заречное. Об этом «НГ» сообщил подписчик в Instagram. “Как на это смотреть? И что нужно делать? Нужно ли штрафовать хозяина?" - написал он.

Фото прислал читатель "НГ"

Как сообщили «НГ» в пресс-службе ДП Костанайской области, полицейские выяснили, что знак нарисовал не хозяин дома, а его сосед.

- У них случился конфликт, сосед нарисовал эту букву, - уточнили в полиции. - Так как порча чужого имущества является нарушением, полиция провела профилактическую беседу с соседом и рекомендовала закрасить букву. Хозяин дома пояснил, что сам собирался ее закрасить.

Что касается штрафов за знак Z, нанесенный на автомобиль, то они взимаются в связи с тем, что любые изображения мешают обзору водителей, объяснили в ДП.