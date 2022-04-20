Об этом стало известно сегодня, 20 апреля, в ходе сессии маслихата Костанайской области. Вопрос о беспрецедентно затянувшемся ремонте задал главе облздрава депутат Махаббат ЖУТАЕВ.

Фото из архива "НГ"

Он не первый раз обращает внимание коллег на патовую ситуацию с работой этого лечебного учреждения. На предыдущей сессии, где маслихат подводил итоги работы за прошлый год, Жутаев сообщал, что депутатская комиссия, в которую он входит, пытается разобраться в проблемах больницы, в том числе с долгами по зарплате медработников и замершем ремонте.

- Больница не работает на своем месте уже два года. Жалуется персонал, жалуются родители, говорят, детей чуть ли не на каталках приходится оперировать... Может, я утрирую... Судебные разбирательства все еще идут, но хотелось бы знать, а что управление предпринимает для разрешения ситуации, - задал депутат вопрос руководителю управления здравоохранения Рустему АЙТБАЕВУ.

- Мы работаем по этому вопросу ежедневно, - ответил тот, - в конце апреля ожидается результат судебно-строительной экспертизы.

Жутаева, похоже, ответ не удовлетворил, он отметил, что «главный врач больницы не идет на контакт, мы с ним не можем встретиться», и предложил создать комиссию для проведения проверки на ставшем одиозным объекте.

Однако тут же выяснилось, что ревизионная комиссия недавно завершила такую проверку в больнице. По словам секретаря областного маслихата Сайлаубека ЕЩАНОВА, сейчас ревком готовит по ситуации свое заключение.