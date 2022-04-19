18 апреля, около 17.00, на пересечении улиц Гоголя и Шаяхметова, на территории рынка «Беркут», 37-летний мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Въезд на рынок "Беркут" /Фото Олега ПАКА

"Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденного ребенка – девочки. По данному факту начато досудебное производство, предусмотренное ст. 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.

Полиция обращается к населению с просьбой сообщить известную информацию по данному факту.

Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.