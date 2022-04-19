Тело новорожденного ребенка нашли на территории рынка "Беркут" в Костанае
19 апреля 2022, 16:55 | Криминал
18 апреля, около 17.00, на пересечении улиц Гоголя и Шаяхметова, на территории рынка «Беркут», 37-летний мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
Въезд на рынок "Беркут" /Фото Олега ПАКА
"Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденного ребенка – девочки. По данному факту начато досудебное производство, предусмотренное ст. 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
Полиция обращается к населению с просьбой сообщить известную информацию по данному факту.
Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.
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