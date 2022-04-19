20 человек, проживающих в областном центре, стали жертвами мошенницы. 33-летняя жительница города обманным путем присвоила более 6 млн тенге. Потерпевшие написали заявление в северный отдел УП г. Костаная, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

- Женщина обещала 17 знакомым конину (согым) и просила доверчивых покупателей перевести ей часть, либо всю сумму денег. Причиненный ущерб составил более 4 млн тенге, - рассказал расследовавший дело заместитель начальника следственного отделения Северного ОП старший лейтенант полиции Максат АСКЕР. - Также она, воспользовавшись телефоном родственников, оформила на них кредиты на сумму 1 млн 300 тыс. тенге и 1 млн 420 тыс. тенге. Кроме этого, мошенница заняла у знакомого 500 тыс тенге и не возвращала в течение двух лет.

Сейчас дело рассматривается в суде по п. 4 ч.3 ст.190 УК РК (присвоение прав на чужое имущество путем хищения или обмана или злоупотребления доверием и неоднократное мошенничество).