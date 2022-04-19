Ярмарка вакансий прошла сегодня, 19 апреля, в "Жастар сарайы". Ее участниками стали несколько сотен студентов колледжей и вузов. Львиную долю среди тех, кто вакансии предлагал, составили представители районных отделов и областного управления занятости, НАО "Правительство для граждан" и департамента по делам госслужбы.

Свои стенды поставили также товаропроизводители и КХ. Из крупных компаний были АО "Варваринское", ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "Агромаш Холдинг" и АО "ССГПО".

Завлекали студентов по разному - кто-то манекеном в рабочей форме, кто-то огромными баннерами. Представители ТОО "Аян Озат", выпускающего продукцию торговой марки "От Розумовича", на свой стол вместо буклетов и листовок выставили пару корзин с колбасами и сосисками.

- Пока что у нас вакансий нет, прием откроется с 1 июня, - сообщила "НГ" специалист по подбору и привлечению персонала АО "ССГПО" Нурила САЛИЕВА. - Студенты сегодня оставляют свои данные, заполняют анкеты. Когда мы объявим о наборе работников, по этим анкетам обзвоним выпускников и пригласим на собеседование. Мы их заранее ознакамливаем с нашим соцпакетом. Количество вакансий нам пока неизвестно.

- Нам требуются специалисты: теплоэнергетики, инженеры, программисты, электромонтеры и газосварщики, - рассказала специалист по труду ГКП "Аркалыкская ТЭК" Жанара ФАЙЗРАХМАНОВА. - Студенты в основном спрашивали меня о будущей зарплате. Я объясняю, что с 1 марта зарплата выросла на 50%. Когда в госучреждениях утвердят тарифные сметы, мы в августе вновь повысим зарплату.

Студенты выстраивались в очереди к отдельным предпринимателям и отделам занятости. Многие принесли с собой резюме.

Томирис Асанова (слева)

- Я учусь на 4 курсе по специальности "Физика", - рассказала студентка КРУ им. Байтурсынова Томирис АСАНОВА. - Резюме составила для удобства, чтобы раскидать их по разным предприятиям. Хочу найти здесь работу по своей специальности, меня особенно интересует все, что связано с робототехникой. У меня специальность многогранная, поэтому я буду смотреть разные варианты.

Самым активным соискателем работы оказался аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он приехал спустя час после старта ярмарки, обошел почти каждого работодателя. Подробно расспросил предпринимателей, какие условия они предлагают студентам, предоставляют ли жилье в районах и какая у них зарплата.

Тем временем акима ждали в актовом зале, где проходили мастер-классы о том, как правильно составлять резюме и отвечать на вопросы на собеседовании. После трех выступлений глава региона обратился к студентам.

- Здесь собрались 50 предприятий из разных регионов Костанайской области, - сказал Мухамбетов. - Я вот здесь видел ТОО из Узункольского района, руководитель которого готов дать молодым специалистам жилье с отоплением и всеми удобствами. Я с ним об этом переговорил. Правильно сегодня говорили - никогда нельзя останавливаться. Вы закончили учебу по одной специальности, но всегда есть возможность освоить новые специальности. Возможности есть, есть госпрограммы "Бастау бизнес" и "Енбек". У нас увеличен размер оплаты труда участникам молодежной практики. Только за 2 последних года через практику трудоустроено 1 300 человек.

Аким области привел данные статистики: уровень молодежной безработицы по Костанайской области составляет 2,8%. Для решения проблемы аким предлагает создать 18 000 новых рабочих мест.

- От себя добавлю - в индустриальной зоне у нас строятся заводы, - отметил Мухамбетов. - Только там мы создадим более 2 000 рабочих мест. Нам нужны специалисты в сфере машиностроения и сельского хозяйства. Сегодня мы видим, что идет отток из моногородов и райцентров. Это влияние времени. Только за последние 4-5 лет Костанай вырос на 50 000 человек. Откуда люди приезжают? Конечно, из сел и моногородов. Это нормальный процесс, из которого не стоит делать трагедию. Мы должны создавать условия, строить жильё в большом количестве и открывать новые предприятия. Эту работу мы будем продолжать.

После выступления акима студентам продолжили рассказывать, как правильно найти работу и какие у них есть возможности.

Организатор ярмарки, Молодежный ресурсный центр, планирует проанализировать ее эффективность.

- Сегодня у нас есть порядка 5 000 вакансий, - сообщил директор МРЦ Абай ДУЙСЕКОВ. - Есть предприниматели из всех городов и районов области. Предыдущая ярмарка проходила в 2019 году, тогда мы не отслеживали ее результаты. В этот раз мы собираем списки выпускников, в сентябре или октябре обзвоним их и спросим - смогли они трудоустроиться и помогла ли им ярмарка.

Фото Георгия ГОВОРОВА