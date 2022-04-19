В конце марта на стеле в центре дорожного кольца на въезде-выезде в Тобыл из Костаная (рядом с магазином № 5) отвалились буквы «О» в слове «КОСТАНАЙ» с двух сторон. «НГ» попыталась найти госорган, который должен вернуть буквы на место.

- Я часто по работе езжу из Костаная в Тобыл и обратно, поэтому постоянно вижу это кольцо, - рассказал житель Костаная Максим БАКУМЕНКО. - Однажды заметил, что упали две буквы «О». До сего дня (19 апреля - "НГ") буквы не поставили. А это ведь лицо города!

На стеле также повреждена точка между словами «КОСТАНАЙ», а на кольце разбит прожектор.

31 марта «НГ» обратилась за комментарием в пресс-службу акимата Костанайского района, нам посоветовали обратиться в отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Костаная. 8 апреля получили ответ отдела ЖКХ: стела... относится к акимату Тобыла. Однако в пресс-службе акимата Тобыла вновь сообщили, что стела в компетенции отдела ЖКХ акимата Костаная, но добавили - само дорожное кольцо расположено на трассе областного значения. 18 апреля в управлении пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области пояснили, что кольцо и стела находятся на республиканской трассе, то есть не в компетенции управления. И, наконец, 19 апреля в областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол»» заявили, что стела относится к акимату Тобыла.

Ранее местные СМИ сообщали, что обслуживание стелы занимается ТОО «Жана Омир 2012». В подрядной организации "НГ" разъяснили, что ТОО занимается только посадкой цветов на кольце возле стелы, причем договор заключен... с отделом ЖКХ акимата Костаная.

19 апреля «НГ» направила запрос в акимат Костанайской области, чтобы разобраться в этой детективной и дефективной истории.

Фото Андрея СКИБЫ