Комитет национальной безопасности заявил о задержании группы лиц, подозреваемых в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений госсекретов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

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"Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 175 (государственная измена), статье 176 (шпионаж) и части 3 статьи 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственный суд в отношении группы лиц избрал мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Уголовные дела имеют гриф "секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в пресс-службе КНБ.

Ранее сообщалось, что 25 марта в Нур-Султане контрразведкой КНБ был задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих.