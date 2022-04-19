Как и прошлая, эта ярмарка пройдет в Сити-Центре на пр. Аль-Фараби, сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра.

Фото из архива "НГ"

На ярмарке будут представлены товары сельхозтоваропроизводителей городов и районов по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Дата и время начала ярмарки: 23 апреля, в 9.00.