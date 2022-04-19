Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
19 апреля 2022, 10:58 | Общество
Как и прошлая, эта ярмарка пройдет в Сити-Центре на пр. Аль-Фараби, сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра.
Фото из архива "НГ"
На ярмарке будут представлены товары сельхозтоваропроизводителей городов и районов по ценам ниже рыночных на 15-20%.
Дата и время начала ярмарки: 23 апреля, в 9.00.
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