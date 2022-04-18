По прогнозам синоптиков, на севере области во вторник, 19 апреля, утром и днём, а 20 апреля только днём ожидается дождь. В Костанае в ближайшие два дня прогнозируется переменная облачность, 19 апреля - без осадков, 20 апреля в дневное время пройдёт дождь.

Фото Ксении РЕБИК

- Во вторник ночью по области будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге 7 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем температуру +14...+19°С, на юге +22°С. В среду в ночное время термометры покажут +2...+7°С. Днём воздух прогреется до 13-18°С, на юге столбики термометров поднимутся до +21°С.. В Костанае во вторник ночью будет +1...+3°С, днём +17...+19°С. В среду ночью в областном центре ожидаем +2...+4°С, днём +16...+18°С.

Во вторник ожидается юго-западный, в среду - северо-западный ветер. Скорость ветра в ближайшие два дня составит 9-14 м/с, с усилениями на севере области в дневное время до 15-20 м/с.