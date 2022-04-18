С января по март 2022 года 16 837 граждан России получили разрешение на временное проживание в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Фото ©РИА Новости

Наибольшее количество россиян прибыло в Кызылординскую область - 2463, в Алматы - 2116, ЗКО - 1677, Костанайскую область - 1525.

По данным МВД, основная часть (8217) граждан РФ прибыли с целью осуществления трудовой деятельности. С 24 февраля по 13 апреля принято 677 заявлений о выдаче разрешения на постоянное проживание в Казахстане.

Ранее сообщалось, что порядка 170 граждан России обратились с заявлением о получении гражданства Казахстана и увеличилось число россиян, обратившихся с просьбой о виде на жительство.