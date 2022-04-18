В какие регионы прибывают россияне, рассказали в МВД
18 апреля 2022, 14:20 | Государство
С января по март 2022 года 16 837 граждан России получили разрешение на временное проживание в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
Фото ©РИА Новости
Наибольшее количество россиян прибыло в Кызылординскую область - 2463, в Алматы - 2116, ЗКО - 1677, Костанайскую область - 1525.
По данным МВД, основная часть (8217) граждан РФ прибыли с целью осуществления трудовой деятельности. С 24 февраля по 13 апреля принято 677 заявлений о выдаче разрешения на постоянное проживание в Казахстане.
Ранее сообщалось, что порядка 170 граждан России обратились с заявлением о получении гражданства Казахстана и увеличилось число россиян, обратившихся с просьбой о виде на жительство.
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