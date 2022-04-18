Сервис микрокредитования Creditplus по праву является одним из лучших в Казахстане. С его помощью можно быстро решить любую финансовую проблему в кротчайшие сроки. Он прост в использовании и доступен круглосуточно.

В CreditPlus можно взять микрокредит онлайн на карту до 150 тысяч тенге на срок до 25 дней. Благодаря простой процедуре оформления получить деньги можно в течение 30 минут с момента обращения.

Что такое МФО и как его найти

Микрофинансовые организации МФО появились в Казахстане сравнительно недавно, но практически сразу стали востребованы. Ведь в сравнении со своими конкурентами по рынку они предложили более привлекательные условия кредитования, что сразу сказалось на их популярности. МФО — являются небанковскими финансовыми структурами, кредитующим население в онлайн режиме. Это значит, что найти на улице представительство кредитора невозможно, они работают через интернет. Как правило, найти их достаточно просто, нужно в поисковой строке браузера вбить запрос: «кредит онлайн» или «микрокредит онлайн», в найденных результатах будет много микрофинансовых организаций.

Как работает МФО, что такое микрокредит

В отличие от кредитов в банке, МФО работают немного иначе. Основной продукт — это микрокредит, который можно оформить только через интернет. Работу МФО можно описать так:

Чтобы взять микрозайм, нужно найти подходящую кредитную организацию, например, creditplus. Зайти на официальный вебсайт и отправить онлайн-заявку. В заявке указывается информация о сумме и сроке кредита, персональные данные и реквизиты банковской карты. Далее происходит рассмотрение заявки, проверка предоставленных данных и финансовые возможности клиента. Принимается решение, если заявку отклоняют, нужно искать другую организацию и снова подавать заявку, если решение положительное, будущему клиенту предоставляется кредитный договор. Необходимо внимательно изучить договор: информацию о процентной ставке, сроках погашения, способах погашения кредита и другое. После ознакомления нужно подписать договор. Делается это с помощью уникального цифрового идентификатора, обычно его предоставляют в sms-сообщении. После подписания договора кредитная компания отправляет деньги на банковскую карту, которую указал клиент во время подачи заявки.

Как оплатить кредит оформленный через интернет

МФО компании предлагают несколько способов погашения кредитных обязательств. В большинстве случаев это сервисы интернет-платежей, которые осуществляют переводы с банковских карт на счета компаний за небольшую комиссию. В случае с компанией CreditPlus, погасить кредит можно такими способами:

в терминалах платежной системы Qiwi;

оплатить с помощью своей карты в личном кабинете на официальном сайте CreditPlus;

с помощью банковского перевода в любом банке;

провести платеж через мобильное приложение своего банка.

Лицензия АРРФР на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0010.M. от 05.03.2021 года.

На правах рекламы