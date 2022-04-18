Депутаты предлагают закрепить в Конституции нормы по снижению пенсионного возраста и социальному обеспечению граждан, передает Informburo.kz.

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Парламентская фракция Народной партии Казахстана внесла свои предложения по поправкам в Конституцию РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев ранее утвердил состав рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

НПК предложила законодательно закрепить право народа Казахстана на землю, её недра и богатства, нормы по снижению пенсионного возраста и социальному обеспечению граждан, а также – подотчетность правительства Парламенту.

"Каждый казахстанец имеет конституционное право владеть и получать доходы от земли и добычи полезных ископаемых", – утверждают народники.

НПК считает, что пора исправить ошибку государства с повышением пенсионного возраста для женщин и снизить его до 58 лет, ввести минимальное гарантированное социальное обеспечение граждан по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.

Ещё одно предложение НПК – обязательная индексация пенсий, стипендий, пособий на уровень выше прошлогоднего показателя инфляции.

"Эти расходы должны иметь приоритетный характер и не зависеть от решений правительства", – уточнили депутаты от НПК.

Еще один предлагаемый тезис касается исключения нормы об обязательном положительном решении правительства в случае принятия проектов законов, предусматривающих затраты или сокращение госдоходов.

"Отмена такой нормы станет серьёзным шагом к реальному усилению парламента и парламентских партий", – считают они.

Подотчётность правительства парламенту подразумевает повышение парламентского контроля за исполнительной властью.

"Министры должны регулярно отчитываться перед депутатами, – уверены в НПК. – В случае неутверждения отчета и выражение недоверия министры должны отправляться в отставку".