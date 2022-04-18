Сельчанин 1999 г. р. 15 апреля, в 9.30, выехал верхом на лошади на поиски скота в сторону земельного участка «Кулік» и не вернулся. 17 апреля, в 10.15, в 20 км от поселка Урпек сотрудники департамента по ЧС приступили к поискам пропавшего пастуха.

- К вечеру, в 17.45, поиски увенчались успехом. Спасатели нашли пастуха на земельном участке "Коянбай" Тастинского сельского округа Амангельдинского района, в 35 км от участка "Кулік". Он находился в зимовке крестьянского хозяйства "Табыс" на животноводческой ферме, расположенной на территории Тастинского сельского округа Амангельдинского района, - рассказали в пресс-службе ДЧС.

Сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда Аркалыка доставили его в п. Урпек. В медицинской помощи пастух не нуждался.

В поисковых работах приняли участие 4 сотрудника ДЧС и 2 единицы специальной техники "Нива-Бронто", СКБ-600.