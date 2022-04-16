15 апреля в Казахстане ввели в действие приказ министра финансов об отслеживании мобильных переводов казахстанцев, имеющих признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. На первом этапе проверки коснутся госслужащих и их супругов, передает Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Министр финансов приказом от 29 марта утвердил критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно документу, к критериям относится получение одним физическим лицом в течение трех последовательных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

Предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы госдоходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:

I этап - с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. По государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам .

. II этап - с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года. По работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.

III этап - с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года. По руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.

IV этап - c 1 января 2025 года по всем оставшимся категориям населения.

"Проект приказа не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков. Он нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства и предотвращение уклонения от налогов", - отметили в Комитете госдоходов.

Напомним, ранее в Казахстане было введено понятие "мобильных платежей" и обязанность для предпринимателей разделять личные поступления и предпринимательские доходы.

Кроме того, поправки в Налоговый кодекс также предусматривают ввод цифрового налога на товары, реализуемые через интернет ("налог на Google"). С 1 января 2022 года предусмотрен упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане.