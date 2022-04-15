В суде № 2 Костаная продолжают рассматривать уголовное дело в отношении директора ГКП «КТЭК» Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА.

Он обвиняется в вовлечение в преступную деятельность своего заместителя, главного инженера ГКП «КТЭК» Вячеслава ПЛОТНИКОВА, директора ТОО «ТЭМС» Рустема ЗИННАТУЛЛИНА и заместителя директора ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулегена ТУРЛУГУЛОВА. Обе эти фирмы, по версии обвинения, были аффилированы с КТЭК, а их руководство состояло с Бекпаганбетовым в доверительных отношениях, поэтому он по сути управлял обоими ТОО. В связи с чем директора КТЭК еще обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Все четверо подсудимых вину полностью не признали.

На прошлом заседании дал показания Вячеслав Плотников.

Сегодня, 15 апреля, в суде допросили Тулегена Турлугулова. Он также полностью отрицал свою причастность к делу и даже заявил, что до сих пор так и не понял, в чем его вина.

- Фирмой руководил не я, а Кушекова, у которой были отношения с Галымом Бекпаганбетовым (родной брат директора КТЭК - "НГ"), - сообщил суду Турлугулов. - Он являлся учредителем, я заместителем директора. У меня не было ни компьютера, ни электронно-цифровой подписи. Моей задачей было поставить газовые горелки, что я и сделал. Их установка и монтаж не входили в мои обязанности. Горелки купил у Зиннатуллина. Мы с ним общались, в этом нет секрета. Он сказал, что у него есть горелки, я сообщил об этом Кушековой и мы решали, за какую цену их купить.

Сам Зиннатулин пояснил, что за каждую горелку от первоначальной стоимости добавил 12%, больше не имел права. Это была коммерческая надбавка, чтобы заработать.

На вопрос судьи Алтын БАЙЖУМАНОВОЙ, что было сначала: Турлугулов узнал, что у Зиннатулина есть горелки и подал заявку на тендер, либо наоборот, подсудимый ответил, что не помнит.

На многочисленные уточняющие вопросы Турлугулов ответил, что в КТЭК начал работать водителем в 2015 году "ещё при Шмыглове". Точнее, у него было ИП и он оказывал услуги по автотрранспррту. Потом уволился, но в 2017 году его позвали работать механиком, после чего снова ушел. В 2019 году его позвала на работу директор ТОО "АлатауСтрой-2009" Динара Кушекова и он стал заместителем.

- Странно как-то получается: это ТОО купили вы за свои деньги, а на работу вас позвала Кушенова, - заметила судья Байжуманова. - Учредителем был Бекпаганбетов. Если б он за свои деньги купил фирму и позвал вас, вопросов бы не возникло, а так...

- Так Галым Бекпаганбетов и попросил меня купить эту фирму, обещал позже отдать деньги, - пояснил Турлугулов. - Но так и не отдал, поэтому я переписал ее на себя. Если в 2019 году он ещё как-то созванивался со мной, то в 2020 вообще не имел отношения к моей фирме.

На вопрос о том, как он оказался "в окружении директора", подсудимый ответил, что не был с ним в тесных взаимоотношениях. Иногда вместе отдыхали, отмечали праздники, но "не сказать, чтоб каждую неделю бешбармачили".

- Кушекова подавала заявки на тендер, выигрывала их, я занимался поставкой товаров, - отметил Тулеген Турлугулов. - Все работы были выполнены, оплачены. Почему нанимали сотрудников КТЭК? Потому что они хорошие специалисты, которых тяжело найти, работу делали хорошо. Поначалу боялись, что им не заплатят за работу, но когда оплатили, все были довольны. Я до сих пор не пойму, в чем моя вина? Если были какие-то недочёты в работе, мы решали это. Я, например, говорил: "Галым, ты не прав". Не по каждому же делу в суд идти. Мы ж не в Европе, чтоб все сразу в суд бежали!

По словам подсудимого, он не разбирался ни в госзакупках, ни в тендерах, ни в оборудовании. Когда поставлял в КТЭК горелки, видел, что там работают люди, все выполняли, претензий ни у кого не было.

Очередное заседание по этому делу назначено на 21 апреля.