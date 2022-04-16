Шестой, заключительный этап чемпионата РК по баскетболу среди команд Высшей лиги проходил 11-15 апреля в городе Щучинске (Акмолинская область). В нем приняли участие 10 команд из разных регионов страны.

Чемпионат продлился 6 месяцев, лидеры сменялись практически после каждого тура. Костанайскую область представляла команда филиала ЧелГУ, которая в итоге заняла 9 место.

Дебют получился, во многих играх с более именитыми соперниками наши ребята показывали достойную игру и до победы не хватало совсем немного. Средний возраст игроков костанайской команды - 17-18 лет, в матчах против более взрослых и опытных команд не всегда хватало спортивной наглости и дерзости.

Тренер Александр ДЕРБУШ пришёл в команду в середине сезона. Сразу же вместе с руководством приняли решение: сделать ставку на молодежь, отказаться от легионеров. Сейчас позицию центровых, на которую приходит основная атакующая нагрузка, отыгрывают парни, которым по 16-17 лет.

- Мы сделали упор на молодежь, работаем на перспективу, - подвел итоги Дербуш. - Много игроков-школьников, тяжело им было противостоять мощным соперникам более старшего возраста. Не хватает нам больших игроков, приходится играть на высокой скорости, а это чревато ошибками. Задача перед сезоном стояла - присмотреться, нащупать свою игру, что к концу сезона и стало получатся. Результат, конечно, нас не устраивает, могли быть значительно выше по турнирной таблице. Но это спорт - что есть, то есть. Сделаем работу над ошибками и двигаемся дальше.

Чемпионом Высшей лиги стала команда “SC Qazaqstan” из Алматы. Она сыграет за право перейти на следующий сезон в Национальную лигу.

Игроки выражают руководству филиала ЧелГУ и управлению спорта Костанайской области. Впереди - отборочные этапы на областную спартакиаду «Тын-Целина 2022» и период подготовки к новому сезону.

Фото предоставлены Федерацией баскетбола РК