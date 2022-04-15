"С покровительства чиновников" - Скандал вокруг отходов костанайских мясокомбинатов вышел на республиканский уровень
Иван ЛЕЩЁВ
13 апреля мажилисмен Ерлик ОМИРГАЛИ на заседании палаты огласил депутатский запрос об эпидемиологической угрозе, которую создают полигоны ТБО, нарушающие санитарные требования. В перечне привел факты из Костанайской области.
Ерлик Омиргали /Фото с сайта kapital.kz
- В Костанае 4 мясокомбината ("Костанай Агро Продукт", "Карасу-Ет", "Север-Ет") работают без утилизации отходов (кости, шкуры, внутренности, рога, копыта), - заявил Омиргали. - И с покровительства местных чиновников, в нарушение всех требований СанПинов отвозят на свалку ТОО "Горизонт" города Тобыл, что прямо запрещено санитарными требованиями. Оттуда эти отходы разбирают посторонние и неизвестно на что используют, возможно, для питания. Остатки разлагаются, распространяя зловонный запах, собирая крыс и бродячих животных.
В запросе, адресованном первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру и генеральному прокурору РК Берику Асылову, фракция ДПК «Ак жол» просит:
1. Срочно провести проверку соблюдения санэпидтребоварий полигонами во всех регионах, их защиту от подтоплений и распространения заражений в окружающую среду;
2. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении предписаний госорганов и решений судов; а также закрывавших глаза на систематические нарушения требований СанПинов
3. Поставить вопрос о компенсации полигонами-нарушителями причинённого вреда здоровью местным жителям.
Власти Костанайского района отреагировали сразу. 14 апреля сотрудники акимата приехали на полигон ТОО "Горизонт-2012" и пригласили депутатов районного маслихата от "Ак жола".
В тот же день ситуацию прокомментировали корреспонденту "НГ".
- Пишут, что ТОО «Карасу Ет» вывозит к нам последние два года биологические отходы, но это не так, - заявил представитель ТОО «Горизонт-2012» Ринат ЗИНАТОВ. - Два последних года у нас с ними договора нет. Ранее был заключен в апреле 2020 и продлился до сентября того же года, больше мы с ними не работали. ТОО «Костанай Агро Продукт» расположен в городе и у нас заключен договор контейнерного типа. Они нам звонят, затем мы приезжаем и забираем в контейнеры для твердого бытового мусора. В этот момент мы не знаем, что находится в контейнерах. Но каждая машина проходит досмотр на въезде на полигон. И все организации несут ответственность за то, какие отходы они привозят. ТОО «Горизонт» является малым субъектом бизнеса. Со всеми компаниями заключены договоры на вывоз ТБО, которые в дальнейшем сортируют, часть передается сторонним организациям, захоранивается. Выявленные опасные отходы передаются организациям, имеющим соответствующие разрешения, с которыми тоже подписаны необходимые на то документы. Самого факта захоронения, утилизации «Горизонтом» опасных отходов на опубликованном в местных СМИ видео нет, что демонстрирует несоответствие действительности.
Зинатов предоставил видеоролик, в котором руководители и сотрудники предприятий, перечисленных в депутатском запросе, подтверждают его слова и заявляют о намерении подать в суд на СМИ.
В марте 2022 года несколько костанайских СМИ со ссылкой на заявления экоактивистов сообщали о том, что ТОО «Аян Озат», ТОО «Карасу-Ет», ТОО «Север Ет» и ТОО «Костанай Агро Продукт» в течение двух лет вывозят биологические отходы на полигон ТОО «Горизонт 2012».
- В марте текущего года акиматом была проведена информационно-разъяснительная работа среди обвиняемых предпринимателей района и уполномоченных государственных органов, руководители названных предприятий категорически опровергли информацию о нарушении закона с их стороны, - прокомментировала "НГ" советник акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА. - Они отметили, что утилизация отходов производится строго по технологии. У некоторых предприятий мясо, субпродукты и кости реализуются в розничной и оптовой торговле физическим и юридическим лицам, поэтому производство является безотходным.
8 апреля корреспонденты вместе с экоактивистами приехали на полигон, чтобы проверить, ввозят ли на территорию отходы из убойных цехов. Но их не пропустили.
- Полигон - это частная собственность, - объясняет этот инцидент Зинатов. - Они вызвали полицию, которая им объяснила, что они не имеют права доступа, из-за того, что не являются контролирующим или надзирающим органами. После этого мы встречались и я предложил активистам при желании поработать на полигоне. Я был бы только рад.
- Акимат держит данную ситуацию на постоянном контроле, - добавила Кызыкенова. - Мы провели работу, входящую в компетенцию местного исполнительного органа. Но контрольно-надзорные функции осуществляются ГУ «Костанайская областная территориальная инспекция комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».
Видеовыступления представителей мясокомбинатов акимат Костанайского района отправил в СМИ в дополнение к официальному ответу на запросы.
"НГ" попросила экоактивистов прокомментировать поворот в этом скандале.
- Хорошо, если будет суд, - сказал инспектор ОО «Каз Эко Патруль» Максим ФРОЛОВ. - У нас имеются доказательства: видеофиксация фактов нарушения, номера машин привозивших отходы из мясоперерабатывающих заводов. Мы готовы к суду, как только будет проведена официальная проверка. Если предприятиям действительно нечего скрывать, пусть покажут весь процесс и куда они утилизируют остатки в виде крови, шкур, внутренних органов и прочего. Почему тогда не пустили на полигон активистов и журналистов, когда производилась выгрузка очередной машины? Показали бы, если действительно нечего скрывать.
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