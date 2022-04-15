13 апреля мажилисмен Ерлик ОМИРГАЛИ на заседании палаты огласил депутатский запрос об эпидемиологической угрозе, которую создают полигоны ТБО, нарушающие санитарные требования. В перечне привел факты из Костанайской области.

Ерлик Омиргали /Фото с сайта kapital.kz

- В Костанае 4 мясокомбината ("Костанай Агро Продукт", "Карасу-Ет", "Север-Ет") работают без утилизации отходов (кости, шкуры, внутренности, рога, копыта), - заявил Омиргали. - И с покровительства местных чиновников, в нарушение всех требований СанПинов отвозят на свалку ТОО "Горизонт" города Тобыл, что прямо запрещено санитарными требованиями. Оттуда эти отходы разбирают посторонние и неизвестно на что используют, возможно, для питания. Остатки разлагаются, распространяя зловонный запах, собирая крыс и бродячих животных.

В запросе, адресованном первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру и генеральному прокурору РК Берику Асылову, фракция ДПК «Ак жол» просит:

1. Срочно провести проверку соблюдения санэпидтребоварий полигонами во всех регионах, их защиту от подтоплений и распространения заражений в окружающую среду;

2. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении предписаний госорганов и решений судов; а также закрывавших глаза на систематические нарушения требований СанПинов

3. Поставить вопрос о компенсации полигонами-нарушителями причинённого вреда здоровью местным жителям.

Власти Костанайского района отреагировали сразу. 14 апреля сотрудники акимата приехали на полигон ТОО "Горизонт-2012" и пригласили депутатов районного маслихата от "Ак жола".

В тот же день ситуацию прокомментировали корреспонденту "НГ".

- Пишут, что ТОО «Карасу Ет» вывозит к нам последние два года биологические отходы, но это не так, - заявил представитель ТОО «Горизонт-2012» Ринат ЗИНАТОВ. - Два последних года у нас с ними договора нет. Ранее был заключен в апреле 2020 и продлился до сентября того же года, больше мы с ними не работали. ТОО «Костанай Агро Продукт» расположен в городе и у нас заключен договор контейнерного типа. Они нам звонят, затем мы приезжаем и забираем в контейнеры для твердого бытового мусора. В этот момент мы не знаем, что находится в контейнерах. Но каждая машина проходит досмотр на въезде на полигон. И все организации несут ответственность за то, какие отходы они привозят. ТОО «Горизонт» является малым субъектом бизнеса. Со всеми компаниями заключены договоры на вывоз ТБО, которые в дальнейшем сортируют, часть передается сторонним организациям, захоранивается. Выявленные опасные отходы передаются организациям, имеющим соответствующие разрешения, с которыми тоже подписаны необходимые на то документы. Самого факта захоронения, утилизации «Горизонтом» опасных отходов на опубликованном в местных СМИ видео нет, что демонстрирует несоответствие действительности.

Зинатов предоставил видеоролик, в котором руководители и сотрудники предприятий, перечисленных в депутатском запросе, подтверждают его слова и заявляют о намерении подать в суд на СМИ.

В марте 2022 года несколько костанайских СМИ со ссылкой на заявления экоактивистов сообщали о том, что ТОО «Аян Озат», ТОО «Карасу-Ет», ТОО «Север Ет» и ТОО «Костанай Агро Продукт» в течение двух лет вывозят биологические отходы на полигон ТОО «Горизонт 2012».

- В марте текущего года акиматом была проведена информационно-разъяснительная работа среди обвиняемых предпринимателей района и уполномоченных государственных органов, руководители названных предприятий категорически опровергли информацию о нарушении закона с их стороны, - прокомментировала "НГ" советник акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА. - Они отметили, что утилизация отходов производится строго по технологии. У некоторых предприятий мясо, субпродукты и кости реализуются в розничной и оптовой торговле физическим и юридическим лицам, поэтому производство является безотходным.

8 апреля корреспонденты вместе с экоактивистами приехали на полигон, чтобы проверить, ввозят ли на территорию отходы из убойных цехов. Но их не пропустили.

- Полигон - это частная собственность, - объясняет этот инцидент Зинатов. - Они вызвали полицию, которая им объяснила, что они не имеют права доступа, из-за того, что не являются контролирующим или надзирающим органами. После этого мы встречались и я предложил активистам при желании поработать на полигоне. Я был бы только рад.

- Акимат держит данную ситуацию на постоянном контроле, - добавила Кызыкенова. - Мы провели работу, входящую в компетенцию местного исполнительного органа. Но контрольно-надзорные функции осуществляются ГУ «Костанайская областная территориальная инспекция комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Видеовыступления представителей мясокомбинатов акимат Костанайского района отправил в СМИ в дополнение к официальному ответу на запросы.

"НГ" попросила экоактивистов прокомментировать поворот в этом скандале.

- Хорошо, если будет суд, - сказал инспектор ОО «Каз Эко Патруль» Максим ФРОЛОВ. - У нас имеются доказательства: видеофиксация фактов нарушения, номера машин привозивших отходы из мясоперерабатывающих заводов. Мы готовы к суду, как только будет проведена официальная проверка. Если предприятиям действительно нечего скрывать, пусть покажут весь процесс и куда они утилизируют остатки в виде крови, шкур, внутренних органов и прочего. Почему тогда не пустили на полигон активистов и журналистов, когда производилась выгрузка очередной машины? Показали бы, если действительно нечего скрывать.